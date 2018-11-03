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صور.. القبض على صاحب مصنع لإنتاج مستحضرات التجميل بمواد رديئة بالشرابية

السبت، 03 نوفمبر 2018 01:52 م
صور.. القبض على صاحب مصنع لإنتاج مستحضرات التجميل بمواد رديئة بالشرابية مصنع مستحضرات تجميل مجهولة المصدر
كتب إبراهيم أحمد
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تمكن ضباط مباحث قسم شرطة الشرابية، من ضبط "بولا ط ص" 44 سنة، صاحب مصنع مستحضرات تجميل، لإدارته مصنع بدون ترخيص لتصنيع مستحضرات وأدوات التجميل والاتجار فيها مستخدماً مواد رديئة ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها وبدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

 

كما عثر بداخل المصنع على 26 كرتونه بداخلهم 3276 زجاجة (طلاء أظافر) مختلفة الألوان ماركة "MAC" ، 4 كرتونه بداخلهم 120 زجاجة (طلاء أظافر) مختلفة الألوان ماركةHUDABEAUTT " " ،  4 كرتونه بداخلهم عدد 360 زجاجة (طلاء أظافر) مختلفة الألوان، 10 كرتونه بداخلهم 3600 زجاجة فارغة معدة للتعبئة، كرتونه بداخلها 2000 ريشة طلاء تستعمل داخل كل زجاجة، 4 كرتونه بداخلهم 4800 غطاء زجاجات، كمية من الاستيكرات مدون عليهم علامات تجارية مختلفة " مقلدة "،  وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها .

 

بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد استخدامها فى تصنيع  وتعبئة مستحضرات وأدوات التجميل  بدون ترخيص وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة التى تولت التحقيق.

 

الشرابيه مستحضرات تجميل (1)
ضبط مصنع مستحضرات تجميل

 

الشرابيه مستحضرات تجميل (3)
مستحضرات تجميل مجهولة المصدر

 

الشرابيه مستحضرات تجميل (4)
ضبط مستحضرات تجميل

 

الشرابيه مستحضرات تجميل (5)
جانب من مستحضرات تجميل 

 

الشرابيه مستحضرات تجميل (6)
تصنيع مستحضرات تجميل مجهولة

 

الشرابيه مستحضرات تجميل (7)
ضبط مستحضرات تجميل 

 

الشرابيه مستحضرات تجميل (8)
مستحضرات تجميل مجهولة

 


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مستحضرات تجميل

الشرابية

مصنع مستحضرات تجميل

مستحضرات تجميل مجهولة

مواد مجهولة المصدر




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