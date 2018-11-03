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شاهد.. مراحل تصميم النصب التذكارى لإحياء الإنسانية

السبت، 03 نوفمبر 2018 11:10 م
شاهد.. مراحل تصميم النصب التذكارى لإحياء الإنسانية المنتدى الثانى لشباب العالم
كتب عمرو دويدار
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عرض القائمون بالمنتدى الثانى لشباب العالم، المنعقد فى مدينة شرم الشيخ، فيديو لمراحل تصميم النصب التذكارى لإحياء الإنسانية، حيث شارك عدد من الشباب من مختلف دول العالم فى مراحل التصميم.

ويشارك فى منتدى شباب العالم، الذى تبدأ فعالياته اليوم السبت وتستمر حتى 6 نوفمبر الجارى، وبمشاركة أكثر من 5 آلاف شاب وفتاة ممثلين لـ 160 دولة حول العالم، وبحضور عددا من الوزراء والمسئولين، إضافة إلى رؤساء ورؤساء حكومات بعض الدول المدعوة للمشاركة فى فعاليات المنتدى.

ويتضمن منتدى شباب العالم، فى جلساته النقاشية الثرية التى يناقشها أيام الأحد والاثنين، جدول جلسات غنى بالمواضيع الهامة، وفق ما أعلن عنه الموقع الرسمى للمنتدى، حيث شمل الجدول 30 جلسة عن 18 محورا، بالإضافة إلى محاكاة القمة العربية الأفريقية، بجانب حفلتى الافتتاح والختام، وورش العمل التى تسبق عقد المنتدى.

 


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