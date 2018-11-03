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شاهد.. سيلفى يجمع شابًا سعوديًا ووزيرة التخطيط فى منتدى شباب العالم

السبت، 03 نوفمبر 2018 01:26 ص
شاهد.. سيلفى يجمع شابًا سعوديًا ووزيرة التخطيط فى منتدى شباب العالم وزيرة التخطيط فى منتدى شباب العالم
كتب محمد مصطفى
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حرصت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، على حضور افتتاح مسرح منتدى شباب العالم، والذى افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسى مساء أمس.

 

ونشر أحد الشباب المشاركين من المملكة العربية السعودية بالمنتدى صورة جمعته مع الوزيرة خلال حفل الافتتاح، عبر حسابه على تويتر وعلق قائلاً "مع معالى الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط بجمهورية مصر العربية أثناء افتتاح مسرح شباب 2018، تحت رعاية وحضور سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى".

وزيرة التخطيط فى منتدى شباب العالم
وزيرة التخطيط فى منتدى شباب العالم

 

منتدى شباب العالم
منتدى شباب العالم

 

وتستمر عروض المسرح وفقراته على مدار ثلاثة أيام تعكس رسالة تفاهم وسلام بين شعوب العالم، وتؤكد تكامل الحضارات من خلال العروض والفقرات التى تقام على خشبة المسرح كالغناء والموسيقى والتمثيل، بالإضافة إلى الأحاديث التحفيزية، حيث يستضيف المسرح عددًا من الشخصيات الملهمة حول العالم لعرض تجاربهم وخبراتهم.

 

وافتتحت فعاليات المسرح الفنانة الأمريكية "زوريل أدويل" ذات الأصول الأفريقية، وهى أصغر صانعة أفلام فى العالم، وتشتهر بأفلامها التى تهدف إلى الدعوة لتعليم الفتيات فى أفريقيا، حققت نجاحُات واسعة فى هذا المجال، والتقت أكثر من عشرين رئيس جمهورية ورئيس وزراء، وأدرجت فى قائمة مجلة "New African Magazine" ضمن أكثر 100 شخصية مؤثرة فى أفريقيا.

 


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اليوم السابع بلس




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