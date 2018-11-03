شاهد.. سيلفى يجمع شابًا سعوديًا ووزيرة التخطيط فى منتدى شباب العالم

حرصت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، على حضور افتتاح مسرح منتدى شباب العالم، والذى افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسى مساء أمس.
ونشر أحد الشباب المشاركين من المملكة العربية السعودية بالمنتدى صورة جمعته مع الوزيرة خلال حفل الافتتاح، عبر حسابه على تويتر وعلق قائلاً "مع معالى الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط بجمهورية مصر العربية أثناء افتتاح مسرح شباب 2018، تحت رعاية وحضور سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى".
وزيرة التخطيط فى منتدى شباب العالم
منتدى شباب العالم
وتستمر عروض المسرح وفقراته على مدار ثلاثة أيام تعكس رسالة تفاهم وسلام بين شعوب العالم، وتؤكد تكامل الحضارات من خلال العروض والفقرات التى تقام على خشبة المسرح كالغناء والموسيقى والتمثيل، بالإضافة إلى الأحاديث التحفيزية، حيث يستضيف المسرح عددًا من الشخصيات الملهمة حول العالم لعرض تجاربهم وخبراتهم.
وافتتحت فعاليات المسرح الفنانة الأمريكية "زوريل أدويل" ذات الأصول الأفريقية، وهى أصغر صانعة أفلام فى العالم، وتشتهر بأفلامها التى تهدف إلى الدعوة لتعليم الفتيات فى أفريقيا، حققت نجاحُات واسعة فى هذا المجال، والتقت أكثر من عشرين رئيس جمهورية ورئيس وزراء، وأدرجت فى قائمة مجلة "New African Magazine" ضمن أكثر 100 شخصية مؤثرة فى أفريقيا.
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