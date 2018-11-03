شاهد..خريطة محاضرات"الأوقاف" لمواجهة التطرف بشرح أخلاق الرسول

كتب - إسماعيل رفعت

تنظيم وزارة الأوقاف، لقاء جامع على مستوى المحافظة بأحد مساجدها الكبرى لنشر قيم الرسول واستعراض الجوانب الإنسانية لديه لدعم التعايش مع الآخر ونبذ الكراهية.

قال بيان صحفى: إن ذلك يأتى في إطار حملة الأوقاف الكبرى “رسول الإنسانية” والمسابقة التى تجرى بين أكثر المديريات تفاعلا مع الحملة من خلال اللقاءات والأنشطة والفعاليات والمحاضرات والندوات والمسابقات المتصلة بسيرة الحبيب (صلى الله عليه وسلم).

وتعقد اللقاءات على النحو التالي:

1- ربيع الأول 1440هـ القاهرة

2- ربيع الأول 1440هـ الجيزة

3- ربيع الأول 1440هـ الإسكندرية

4- ربيع الأول 1440هـ القليوبية

5- ربيع الأول 1440هـ الدقهلية

6- ربيع الأول 1440هـ البحيرة

7- ربيع الأول 1440هـ كفر الشيخ

8- ربيع الأول 1440هـ الإسماعيلية

9- ربيع الأول 1440هـ الفيوم

10- ربيع الأول 1440هـ بني سويف

11- ربيع الأول 1440هـ المنيا

12- ربيع الأول 1440هـ شمال سيناء

13- ربيع الأول 1440هـ جنوب سيناء

14- ربيع الأول 1440هـ أسيوط

15- ربيع الأول 1440هـ سوهاج

16- ربيع الأول 1440هـ قنا

17- ربيع الأول 1440هـ الأقصر

18- ربيع الأول 1440هـ أسوان

19- ربيع الأول 1440هـ البحر الأحمر

20- ربيع الأول 1440هـ الوادي الجديد

21- ربيع الأول 1440هـ السويس

22- ربيع الأول 1440هـ بورسعيد

23- ربيع الأول 1440هـ المنوفية

24- ربيع الأول 1440هـ الشرقية

25- ربيع الأول 1440هـ الغربية

26- ربيع الأول 1440هـ دمياط

27- ربيع الأول 1440هـ مطروح

وخصصت الأوقاف جائزة قدرها خمسة وعشرون ألف جنيه لأفضل مديرية مشاركة في الحملة , تخصص عشرة آلاف منها لمدير المديرية , وسيتم توزيع الباقي على أفضل المشاركين في الحملة بمعرفة فضيلته , وثلاث جوائز تشجيعية أخرى لأفضل ثلاث مديريات بعد المحافظة الأولى ، إضافة إلى مبلغ خمسة آلاف جنيه لأفضل إمام مشارك في الحملة إلكترونيًّا على صفحته , وثلاث شهادات تقدير لأفضل المواقع المشاركة في الحملة , وثلاث شهادات أخرى لأفضل الصحف المشاركة في الحملة، وثلاث شهادات أخرى لأفضل مراسل للوزارة مشارك في تغطية الحملة إعلاميا.