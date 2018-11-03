شاهد..خريطة محاضرات"الأوقاف" لمواجهة التطرف بشرح أخلاق الرسول

تنظيم وزارة الأوقاف، لقاء جامع على مستوى المحافظة بأحد مساجدها الكبرى لنشر قيم الرسول واستعراض الجوانب الإنسانية لديه لدعم التعايش مع الآخر ونبذ الكراهية.
قال بيان صحفى: إن ذلك يأتى في إطار حملة الأوقاف الكبرى “رسول الإنسانية” والمسابقة التى تجرى بين أكثر المديريات تفاعلا مع الحملة من خلال اللقاءات والأنشطة والفعاليات والمحاضرات والندوات والمسابقات المتصلة بسيرة الحبيب (صلى الله عليه وسلم).
وتعقد اللقاءات على النحو التالي:
1- ربيع الأول 1440هـ القاهرة
2- ربيع الأول 1440هـ الجيزة
3- ربيع الأول 1440هـ الإسكندرية
4- ربيع الأول 1440هـ القليوبية
5- ربيع الأول 1440هـ الدقهلية
6- ربيع الأول 1440هـ البحيرة
7- ربيع الأول 1440هـ كفر الشيخ
8- ربيع الأول 1440هـ الإسماعيلية
9- ربيع الأول 1440هـ الفيوم
10- ربيع الأول 1440هـ بني سويف
11- ربيع الأول 1440هـ المنيا
12- ربيع الأول 1440هـ شمال سيناء
13- ربيع الأول 1440هـ جنوب سيناء
14- ربيع الأول 1440هـ أسيوط
15- ربيع الأول 1440هـ سوهاج
16- ربيع الأول 1440هـ قنا
17- ربيع الأول 1440هـ الأقصر
18- ربيع الأول 1440هـ أسوان
19- ربيع الأول 1440هـ البحر الأحمر
20- ربيع الأول 1440هـ الوادي الجديد
21- ربيع الأول 1440هـ السويس
22- ربيع الأول 1440هـ بورسعيد
23- ربيع الأول 1440هـ المنوفية
24- ربيع الأول 1440هـ الشرقية
25- ربيع الأول 1440هـ الغربية
26- ربيع الأول 1440هـ دمياط
27- ربيع الأول 1440هـ مطروح
وخصصت الأوقاف جائزة قدرها خمسة وعشرون ألف جنيه لأفضل مديرية مشاركة في الحملة , تخصص عشرة آلاف منها لمدير المديرية , وسيتم توزيع الباقي على أفضل المشاركين في الحملة بمعرفة فضيلته , وثلاث جوائز تشجيعية أخرى لأفضل ثلاث مديريات بعد المحافظة الأولى ، إضافة إلى مبلغ خمسة آلاف جنيه لأفضل إمام مشارك في الحملة إلكترونيًّا على صفحته , وثلاث شهادات تقدير لأفضل المواقع المشاركة في الحملة , وثلاث شهادات أخرى لأفضل الصحف المشاركة في الحملة، وثلاث شهادات أخرى لأفضل مراسل للوزارة مشارك في تغطية الحملة إعلاميا.
إضافة تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة