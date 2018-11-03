سلطنة عمان وبريطانيا يبحثان علاقات التعاون العسكرى وسبل تعزيزها

مسقط /أ ش أ/

بحث الوزير المسئول عن شئون الدفاع العمانى بدر بن سعود بن حارب البوسعيدي، الجمعة، مع وزير الدفاع البريطانى جافين ويليامسون، علاقات التعاون العسكرى بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها، إضافة إلى عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك.

وذكرت وزارة الدفاع العمانية - فى بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية - أن الوزيرين اتفقا على إبرام اتفاقية دفاعٍ مشترك بين البلدين، تهدف إلى وضع إطار التزام دفاعى وتدريبى يحقق مصالحهما المشتركة، كما اتفقا على البدء فى إعداد صياغة لهذه الاتفاقية.

وأشاد ويليامسون - خلال اللقاء - بالاحترافية التى نفذ بها تمرينى "الشموخ/2" و"السيف السريع/3" بين القوات المسلحة بالبلدين، مؤكدا مواصلة العمل على تعزيز التعاون العسكرى بين البلدين.

وكان وزير الدفاع البريطانى وصل، إلى سلطنة عمان فى زيارة رسمية تستغرق عدة أيام.