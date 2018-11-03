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سفارات العالم تدين حادث المنيا الإرهابى وتقدم التعازى لأسر الشهداء

السبت، 03 نوفمبر 2018 12:56 م
سفارات العالم تدين حادث المنيا الإرهابى وتقدم التعازى لأسر الشهداء جنازة شهداء المنيا
كتب محمد عبد العظيم
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تضامنا مع مصر فى محاربة الإرهاب، أعلنت العديد من دول العالم عن وقوفها بجانب القاهرة فى مكافحة الإرهاب والتطرف، وأعربت عدد من سفارات الدول بالعالم عن إدانتها للهجوم الإرهابى الخسيس الذى وقع فى المنيا بالأمس، مع تقديم التعازى لأسر الشهداء.

وقالت السفارة الروسية بالقاهرة: "نعرب عن خالص التعازى للشعب المصرى الصديق، ولأسر وأقارب هجوم المنيا الإرهابى.. ندين بشدة هذه الجريمة البشعة والشنعاء"، وفيما أدانت وزارة الخارجية السعودية والسفارة السعودية بالقاهرة الحادث الإرهابى.

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وفيما قالت السفارة الأمريكية بالقاهرة: "تدين السفارة الأمريكية بأقوى العبارات الهجوم الإرهابي الذي حدث اليوم ضد المصريين في المنيا ونقدم تعازينا المخلصة. نحن نقف مع الحكومة المصرية والشعب المصري ضد الإرهاب".
 
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وكتب جمعة مبارك الجنيبى سفير الإمارات العربية المتحدة لدى مصر قائلا: "أتقدم بخالص التعازي الي قيادة وشعب مصر في ضحايا الحادث الإرهابي الغادر الذي استهدف اتوبيس الأخوة الأقباط في محافظة المنيا".
 
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فيما أدانت فرنسا الاعتداء الإرهابى وفق بيان للناطق الرسمى للخارجية الفرنسية، وأصدرت السفارة الألمانية بالقاهرة بيانا، تعلن فيه إدانتها للهجوم الإرهابى على المواطنين فى طريقهم إلى دير الأبنا صموئيل، وكذلك سفارة الكويت والأردن.

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