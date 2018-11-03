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روسيا تستنكر العقوبات الأمريكية الجديدة ضد إيران

السبت، 03 نوفمبر 2018 07:17 م
روسيا تستنكر العقوبات الأمريكية الجديدة ضد إيران الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
موسكو (أ ش أ)
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استنكرت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، العقوبات الأمريكية الجديدة ضد إيران، معتبرةً أنها هجوم قوى آخر للولايات المتحدة على معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، متعهدةً ببذل كل الجهود لتنمية التعاون التجارى والاقتصادى مع إيران رغم العقوبات.

وقالت الوزارة فى بيان - نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية - إن "جولة جديدة من العقوبات ضد إيران من قبل واشنطن تهدف إلى تقويض الجهود المتسقة من قبل الأطراف المشاركة فى اتفاق إيران النووى للحفاظ على الاتفاقية".

وأضافت الوزارة أن "سياسة واشنطن التى تهدف إلى إلغاء الأدوات الشرعية الدولية لمواجهة الأسلحة النووية تثير استياءً عميقًا وقلقًا متناميًا، الولايات المتحدة توجه ضربة قوية أخرى لمعاهدة الحد من الأسلحة النووية وتتحجج بأن تلك العقوبات أساسية لتعزيز المعاهدة، لكن فى الحقيقة إنها تؤهلها للانهيار".

وشددت الوزارة على أن روسيا ترفض أية عقوبات أحادية الجانب عابرة للحدود تتجاوز قرارات مجلس الأمن الدولى وتؤثر على مصالح دول أخرى، كما كان الأمر فيما يخص الإجراءات التقييدية ضد إيران.

وأشارت الوزارة إلى أن روسيا تستنكر بشدة الإجراءات الأمريكية المدمرة الجديدة، مؤكدةً أنها ستفعل كل ما بوسعها للحفاظ على وتعزيز التجارة الدولية والتعاون الاقتصادى والمالى مع إيران رغم العقوبات الأمريكية.

 


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