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روسيا: الرئيس الأفغانى وافق على عقد مباحثات سلام مع طالبان بموسكو

السبت، 03 نوفمبر 2018 01:11 م
روسيا: الرئيس الأفغانى وافق على عقد مباحثات سلام مع طالبان بموسكو الرئيس الافغانى أشرف غني
أ ش أ
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أعلنت روسيا، اليوم السبت، أن الرئيس الأفغاني أشرف غني، وافق على إرسال وفد يضم كبار الساسة الأفغان لمباحثات السلام في موسكو، بحضور وفد ممثل عن حركة طالبان التي تقاتل الحكومة الأفغانية منذ أكثر من 16 عاما.

وذكرت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية أن روسيا كانت قد اقترحت، في شهر أغسطس الماضي، عقد مباحثات سلام متعددة الأطراف، ودعت 12 دولة، إلى جانب حركة طالبان، للمشاركة بالمباحثات التي كان من المقرر أن تعقد في سبتمبر الماضي، إلا أن غني رفض الدعوة لأنه يرى ضرورة أن تقود الحكومة الأفغانية مثل هذه المباحثات.

من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية الروسية - في بيان رسمي - أنه لم يتم التأكيد بعد على إقامة مباحثات السلام المقرر إجراؤها في 9 نوفمبر الجاري.

وفي سياق أخر، أعلن الجيش الأفغاني، اليوم، أن اشتباكا وقع بين مسلحي طالبان وتنظيم داعش في إقليم نانكارهار في شرق البلاد، ما أسفر عن سقوط قتلى.

ونقلت وكالة أنباء (خامة برس) الأفغانية عن قيادة الجيش قولها - في بيان - إن الاشتباك وقع في منطقة زاوا في مقاطعة خوجياني، وأسفر عن مقتل 21 مسلحا من طالبان و3 فقط من داعش.

 


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