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ربة منزل تعذب ابنتها بالخرطوم ثلاثة أيام حتى الموت لسوء سلوكها ببنها

السبت، 03 نوفمبر 2018 02:12 م
ربة منزل تعذب ابنتها بالخرطوم ثلاثة أيام حتى الموت لسوء سلوكها ببنها اللواء رضا طبلية - مدير أمن القليوبية
القليوبية- نيفين طه
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تجردت أم من مشاعر الرحمة، وقامت بقتل ابنتها بعد تعذيبها لمدة 3 أيام بدون أكل حتى وفاتها، بسب سوء سلوكها تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

 

وتلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، اخطارا من العميد حسنى نصار، مفتش مباحث بنها بورود بلاغ بوفاة بسنت.م 17 سنة، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة والدتها المدعوة ايمان 43 عاما، وبالقبض على المتهمة اعترفت بارتكابها الواقعة بسب سوء سلوكها، وكثرة خروجها من المنزل دون علمها، فقامت بحبسها لمدة 3 أيام وتعذيبها بالخرطوم، حتى ماتت تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.


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