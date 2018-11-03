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خامنئي: أمريكا فشلت فى إعادة فرض هيمنتها على إيران

السبت، 03 نوفمبر 2018 11:52 ص
خامنئي: أمريكا فشلت فى إعادة فرض هيمنتها على إيران خامنئى
رويترز
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نقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي قوله اليوم السبت إن الولايات المتحدة فشلت في إعادة فرض هيمنتها على إيران منذ الثورة الإسلامية التي أطاحت بالشاه المدعوم من واشنطن عام 1979.

ونسب التلفزيون إلى خامنئي قوله خلال اجتماع مع آلاف الطلاب "هدف أمريكا هو إعادة تأسيس الهيمنة التي كانت تفرضها (قبل 1979) لكنها فشلت. أمريكا هُزمت من قبل الجمهورية الإسلامية طيلة الأربعين عاما الماضية".

وتعيد واشنطن يوم الاثنين فرض عقوبات واسعة النطاق على قطاعين حيويين بالنسبة لإيران وهما تصدير النفط والبنوك وذلك في محاولة لإجبارها على كبح أنشطتها الصاروخية والإقليمية والقبول بقيود أشد على برنامجها النووي.

 


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