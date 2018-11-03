حبس سائق الفنان محمد رمضان 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بالقتل الخطأ

كتب سليم على

أمرت نيابة مركز إمبابة وكرداسة، بحبس سائق الفنان محمد رمضان 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالقتل والإصابة الخطأ، بسبب حادث مرورى اعلى الطريق الدائرى.

وكشفت تحقيقات النيابة الأولية، أن السائق كان يستقل سيارة ملاكى، وأثناء ذلك اصطدم بسيارة أخرى يقودها سودانى الجنسية ومعه فتاتان.

وأشارت التحقيقات، إلى أن الحادث أسفر عن مصرع السائق سودانى الجنسية والفتاتين التايلانديتين اللتين كانتا برفقته. وأمرت النيابة عقب انتهاء التحقيقات والاستماع لأقوال المصابين فى الحادث، بدفن جثة القتيل.