video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
السبت، 03 نوفمبر 2018 11:36 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

حبس سائق الفنان محمد رمضان 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بالقتل الخطأ

السبت، 03 نوفمبر 2018 09:11 م
حبس سائق الفنان محمد رمضان 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بالقتل الخطأ حادث تصام أرشيفية
كتب سليم على
إضافة تعليق

أمرت نيابة مركز إمبابة وكرداسة، بحبس سائق الفنان محمد رمضان 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالقتل والإصابة الخطأ، بسبب حادث مرورى اعلى الطريق الدائرى.

 

وكشفت تحقيقات النيابة الأولية، أن السائق كان يستقل سيارة ملاكى، وأثناء ذلك اصطدم بسيارة أخرى يقودها سودانى الجنسية ومعه فتاتان.

 

وأشارت التحقيقات، إلى أن الحادث أسفر عن مصرع السائق سودانى الجنسية  والفتاتين التايلانديتين اللتين كانتا برفقته. وأمرت النيابة عقب انتهاء التحقيقات والاستماع لأقوال المصابين فى الحادث، بدفن جثة القتيل.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

النيابة تتحفظ على كاميرات المراقبة فى حادث مصرع طالب بمدينة نصر

عقوبه القتل الخطأ

نيابه كرداسة

أخبار مصر

أخبار الحوادث

سائق محمد رمضان

اخبار محمد رمضان

الفنان محمد رمضان




لا تفوتك
تفاصيل جدول أعمال منتدى شباب العالم.. 27 جلسة حول السلام والتطوير والإبداع

تفاصيل جدول أعمال منتدى شباب العالم.. 27 جلسة حول السلام والتطوير والإبداع

طقس اليوم مائل للحرارة على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة

طقس اليوم مائل للحرارة على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة

ثلاثية الأهلى ضد الترجى حديث العالم.. الصحافة البرتغالية: المارد الأحمر يقترب من اللقب التاسع.. CNN: الساحر وليد سليمان نجم المباراة.. وماركا الإسبانية تتساءل عن سر استبعاد الـ"VAR" من احتساب ركلة جزاء الضيوف

ثلاثية الأهلى ضد الترجى حديث العالم.. الصحافة البرتغالية: المارد الأحمر يقترب من اللقب التاسع.. CNN: الساحر وليد سليمان نجم المباراة.. وماركا الإسبانية تتساءل عن سر استبعاد الـ"VAR" من احتساب ركلة جزاء الضيوف

الحكومة تعلن نظام التعاقدات البديل المؤقت للتعيينات .. "التخطيط":6 شروط للتعاقد والعدد لا يزيد عن %3 من الموظفين بالوحدة.. ولسنا ملزمين بالتثبيت أو بالتعيين فى وظائف دائمة.. واختيار المتعاقدين على أساس والكفاءة

الحكومة تعلن نظام التعاقدات البديل المؤقت للتعيينات .. "التخطيط":6 شروط للتعاقد والعدد لا يزيد عن %3 من الموظفين بالوحدة.. ولسنا ملزمين بالتثبيت أو بالتعيين فى وظائف دائمة.. واختيار المتعاقدين على أساس والكفاءة

محمد صلاح فى اختبار جديد مع ليفربول ضد أرسنال والننى يغيب

محمد صلاح فى اختبار جديد مع ليفربول ضد أرسنال والننى يغيب

أجمل فساتين الخريف لكل مناسبة.. من الشغل للحفلات

أجمل فساتين الخريف لكل مناسبة.. من الشغل للحفلات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة