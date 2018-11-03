حالة الطقس اليوم السبت 3/11/2018 فى مصر والدول العربية

كتب محمود راغب

نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية اليوم السبت ، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على باقى الأنحاء لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره .

حالة الطقس اليوم فى مصر



كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد ، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة يصاحبها سقوط الأمطار على سلاسل جبال البحر الأحمر ومناطق من جنوب سيناء وجنوب الصعيد تكون غزيرة على حلايب وشلاتين ، والرياح أغلبها شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة .

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بالقاهرة العظمى 30 والصغرى 18 ، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 19 ، ومطروح العظمى 27 والصغرى 21 ، وسوهاج العظمى 31 والصغرى 17 ، وقنا العظمى 31 والصغرى 18 ، وأسوان العظمى 31 والصغرى 21 .

الطقس فى الأردن



نهاراً

تنخفض درجات الحرارة قليلاً، لتصبح دون معدلاتها نسبةً لهذا الوقت من العام بحدود 3-4 درجات مئوية.

وتسود أجواء مائلة للبرودة في أغلب المناطق مع ظهور تدريجي لبعض السُحب على ارتفاعات مختلفة.

مع ساعات ما بعد الظهر والمساء، يُحتمل أن تتكاثف السُحب الركامية المتفرقة على اجزاء من أقصى شرق وجنوب شرق المملكة مع فرصة لزخات من الامطار في تلك المناطق.

وتكون الرياح شرقية مُعتدلة السرعة، تنشط أحياناً. وتثير الغبار والأتربة في بعض المناطق.

في خليج العقبة: - الرياح: متقلبة الاتجاهات إلى جنوبية ، معتدلة السرعة.- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (20-30 سم). - درجة حرارة سطح مياه البحر: 24 درجة مئوية.

ليلاً

تسود أجواء باردة إجمالاً في عموم المناطق، مع ارتفاع في نسب الرطوبة وظهور للسُحب على ارتفاعات مختلفة.

وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية، معتدلة السرعة، تنشط أحياناً فوق الجبال. وتزيد من الاحساس بالبرودة بشكل إضافي.



الطقس فى فلسطين

يطرأ إنخفاض على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى صافٍ، ولطيفاً نهاراً، وبارداً نسبياً ليلاً، ويحتمل تساقط زخات محلية على بعض المناطق الشرقية " الأغوار"، وتكون الرياح شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة.



