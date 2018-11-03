تنفيذ 1134 حكما وضبط 88 هاربًا من أحكام قضائية فى حملة أمنية بالإسماعيلية

الإسماعيلية – صبرى غانم

شنت إدارة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الإسماعيلية حملة أمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير امن الإسماعيلية وتمكنت الحملة من تنفيذ 1134 حكمًا متنوعًا منها 793حكمًا جزئيا و33 حكم مستأنف و269 حكم غرامات ،37 حكم مخالفات وهاربين من أحكام جنائية وتحصيل مبلغ 8050 جنيه قيمة مخالفات وغرامات.

كما تمكنت الحملة من ضبط 88 متهمًا هاربا محكومًا عليه.

تم التحفظ على المتهمين وتحررت لهم المحاضر اللازمة بوقائع الضبط وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.