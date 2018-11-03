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ترامب يخفف لهجته الحادة حول التجارة مع الصين قبل الانتخابات النصفية بأيام

السبت، 03 نوفمبر 2018 01:16 م
ترامب يخفف لهجته الحادة حول التجارة مع الصين قبل الانتخابات النصفية بأيام ترامب
كتبت: إنجى مجدى
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قالت صحيفة نيويورك تايمز إن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، تراجع عن لهجته الحادة تجاه المفاوضات التجارية مع الصين، لأسباب تتعلق بوضع المفاوضات التى لا تزال معلقة، فضلا عن الحسابات السياسية الداخلية قبيل انتخابات التجديد النصفى، خاصة فى الولايات التى تعتمد بشكل كبير على التجارة مثل "إنديانا".

وأشارت الصحيفة الأمريكية، فى تقرير على موقعها الإلكترونى، السبت، إلى أنه عندما قال الرئيس ترامب إنه أجرى "محادثة طويلة وجيدة للغاية"، حول التجارة مع الرئيس الصينى شى جين بينج، إنعكس ذلك على الأسواق المالية وسط فورة من الأسئلة حول سبب تخفيف التوترات بين واشنطن وبكين فجأة.

وتوضح أنه قبل أربعة أيام من انتخابات التجديد النصفى التى تتضمن سباق مجلس الشيوخ، يحاول ترامب تهدئة المخاوف من اندلاع حرب تجارية طويلة مع الصين، قد يكون لرسالته المطمئنة صدى فى ولاية إنديانا، أكبر منتج للصلب فى الولايات المتحدة، لكنه أيضًا موطن لمزارعى فول الصويا الذين تضرروا بسبب التعريفات الانتقامية التى تفرضها الصين على الزراعة الأمريكية.

كان حماس الرئيس على خلاف مع مستشاريه، الذين قالوا إنه لم يتغير شيء كثير مع بكين، لكن الأمر لقى ترحيبا بين المستثمرين فى سوق تتراجع بشكل متزايد بسبب المخاوف من حرب تجارية، وقال المحللون إنه من شأن هذا تهدئة المزارعين وعمال المصانع فى جميع أنحاء ولايات الغرب الأوسط.

وذهب ترامب إلى ولاية إنديانا لدعم الحملة الانتخابية لمايك براون، وهو جمهورى يحاول الإطاحة بالمرشح الديمقراطى، السناتور جو دونلى. ويسبق دونيلى بفارق ضئيل فى استطلاعات الرأى، ولكن براون حقق نجاحات فى الآونة الأخيرة، تعود جزئياً لتحديه منافسه حول شئون التجارة.

 

 


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ترامب

الصين

التجارة

الانتخابات النصفية

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