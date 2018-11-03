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تأجيل إعادة محاكمة "بديع" وآخرين بـ"أحداث مسجد الاستقامة" لـ 5 نوفمبر

السبت، 03 نوفمبر 2018 02:55 م
تأجيل إعادة محاكمة "بديع" وآخرين بـ"أحداث مسجد الاستقامة" لـ 5 نوفمبر المستشار معتز خفاجى-أرشيفية
كتب إيهاب المهندس
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قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، اليوم السبت، تأجيل مرافعة الدفاع فى إعادة محاكمة محمد بديع مرشد الإخوان و7 آخرين فى أحداث مسجد الاستقامة، لـ 5 نوفمبر لاستكمال مرافعة لدفاع.

 

عقدت الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والسعيد محمود وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

 

كانت محكمة النقض قبلت الطعن المقدم من المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية،محمد بديع ومحمد البلتاجي وصفوت حجازى والحسينى عنتر وعصام رجب ومحمد جمعة وباسم عودة، ونقض الحكم والإعادة، وعدم جواز الطعن المقدم من عصام العريان في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مسجد الاستقامة".

 

ووجهت النيابة للمتهمين تهم القتل العمد، والشروع في القتل، والانضمام إلى جماعة الغرض منها تكدير الأمن والسلم العام، والإضرار العمدي بالممتلكات العامة والخاصة، ومقاومة السلطات.

 

 

 

 


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