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تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهم بـ"أحداث البدرشين الثانية" لـ8 نوفمبر

السبت، 03 نوفمبر 2018 02:44 م
تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهم بـ"أحداث البدرشين الثانية" لـ8 نوفمبر محكمة - أرشيفية
كتب إيهاب المهندس
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قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، اليوم السبت، تأجيل جلسة إعادة إجراءات محاكمة متهم لاتهامه مع آخرين تم الحكم عليهم بأحداث العنف التى وقعت بمنطقة البدرشين فى ديسمبر من عام 2014، والمعروفة إعلاميا بـ"أحداث البدرشين الثانية"، لـ8 نوفمبر لطلبات الدفاع.

 

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والسعيد محمود، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

 

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين عدة تهم منها اتلاف الممتلكات العامة، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل خارطة الطريق، وحيازة أسلحة نارية.


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