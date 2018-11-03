بوتين يشارك فى احتفالات عيد الوحدة الوطنية الروسى بموسكو غدا

موسكو (أ ش أ)

أعلنت الرئاسة الروسية (الكرملين) اليوم السبت، أن الرئيس فلاديمير بوتين سيشارك فى احتفالات عيد الوحدة الوطنية غدا الأحد.

وأضاف الكرملين - فى بيان نقلته وكالة أنباء (تاس) الروسية - أن "الفعاليات الاحتفالية ستبدأ بوضع الزهور على نصب مينين وبوزارسكى فى الميدان الأحمر بموسكو، وبعدها سيزور الرئيس معرض يسمى كنوز المتاحف الروسية والذى يعقد فى قاعة المعارض المركزية كجزء من منتدى ومعرض يوم الوحدة الوطنية".

وأشار إلى أن المعرض سيتضمن أكثر من 280 قطعة من 50 متحفا روسيا، مضيفا أن بوتين سيقدم لاحقا جوائز المساهمة فى تعزيز وحدة الأمة الروسية وجوائز دولة للمواطنين الأجانب لجدارتهم فى تعزيز السلام والصداقة والتعاون والتفاهم المتبادل بين الشعوب والحفاظ على الترويج للغة والثقافة الروسية فى الخارج.