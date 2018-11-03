انتصار السيسى: منتدى شباب العالم رسالة قوية بأن مصر حاضنة لكل شعوب العالم

كتب محمد تهامى زكى

أعربت انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، عن سعادتها بافتتاح فعاليات منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ، مؤكدة أنها رسالة قوية على أن مصر كانت حاضنة لكل شعوب العالم على مدار التاريخ.

وكتب حساب قرينة رئيس الجمهورية: ""نقطةُ تلاقٍ".. كانت تلك هي الرمزية الجميلة لبلدٍ بحجم مصر، جمع فى طيّاته حضاراتٍ عدة، فلم يرفضها ولم تسحقه، بل تأثر بها وأثّر فيها، واندمج معها مكوّناً نسيجاً جميلاً ومتفرّداً من الشخصية المصرية".

وأضاف: "من افتتاح منتدى شباب العالم، رسالة قوية على أن مصر كانت حاضنة لكل شعوب العالم على مدار التاريخ، وأنها ستظل دائماً وأبداً هي نقطة تلاقٍ ووصل، وفي القلب من كل الدنيا".



































