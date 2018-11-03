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المرور: حواجز حديدية بمحيط اﻹغلاق الجزئى لكوبرى غمرة لمنع الزحام

السبت، 03 نوفمبر 2018 02:10 ص
المرور: حواجز حديدية بمحيط اﻹغلاق الجزئى لكوبرى غمرة لمنع الزحام أعمال تطوير - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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وضعت اﻹدارة العامة لمرور القاهرة، حواجز حديدية بمحيط أعمال إصلاحات لكوبرى غمره لمنع الزحام المرورى، بعدما تقدمت شركة المقاولون العرب بطلب للحصول على تصريح لإصلاح فواصل كوبرى غمرة للسيارات، وسيكون العمل بشكل جزئى بأحد جانبى الطريق دون الآخر (بالتناوب) للسماح بالحركة المرورية بالطريق .

 

وستكون مواعيد العمل ليلا ونهارا ‏مستمرة حتى الساعة 6 صباح يوم الأحد المقبل و عينت الإدارة العامة لمرور القاهرة، الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة اَى كثافتها مرورية متوقعه لتيسير حركة المرور بالمنطقة، و قامت الشركة المنفذة للمشروع بوضع المساعدات الفنية والاقماع والإضاءات الكافية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة.

 

 

 


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