video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
السبت، 03 نوفمبر 2018 11:37 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

العراق : اعتقال عناصر قيادية من "داعش" بمحافظة كركوك

السبت، 03 نوفمبر 2018 10:09 م
العراق : اعتقال عناصر قيادية من "داعش" بمحافظة كركوك القوات العراقية - أرشيفية
(أ ش أ)
إضافة تعليق

أعلن مركز الإعلام الأمنى فى العراق عن اعتقال العديد من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابى بينهم قياديون خلال عمليات أمنية فى محافظة كركوك شمال البلاد.

وقال الناطق باسم المركز العميد يحيى رسول فى بيان ، أوردته قناة السومرية نيوز الليلة ، إن استخبارات الشرطة الاتحادية العاملة ضمن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية فى وزارة الداخلية تواصل عملياتها النوعية لتجفيف منابع وضرب الخلايا النائمة حيث تمكنت ومن خلال عملياتها الناجحة فى محافظة كركوك من ألقاء القبض على إرهابى بمنصب ما يسمى أمر مفرزة عسكرية فى الحويجة وغيرهم.

وأضاف أن القوات ألقت القبض على إرهابيين أحدهم ما يسمى القائد العسكرى لعصابات داعش ضمن منطقتى الحويجة والرياض والآخر مسؤول العبوات الناسفة وأحد معاونيه فى ناحية الرشاد.

وأشار إلى أن العمليات أسفرت عن ضبط أسلحة وأعتدة مختلفة وعبوات ناسفة ورمانات يديوية متنوعة، فى حين ألقت القبض على 4 أهداف إرهابية نوعية وهم مسؤولون عن تنفيذ العمليات الإجرامية فى قضاء الحويجة .

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

العراق: قتلة الأقباط فى مصر والأيزيديين والمسيحيين بالعراق لا يمثلون الإسلام

صور .. العراق تهزم الأردن 0/3 بالبطولة العربية للكرة الطائرة

العراق

داعش

كركوك

اخبار العراق




لا تفوتك
تفاصيل جدول أعمال منتدى شباب العالم.. 27 جلسة حول السلام والتطوير والإبداع

تفاصيل جدول أعمال منتدى شباب العالم.. 27 جلسة حول السلام والتطوير والإبداع

طقس اليوم مائل للحرارة على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة

طقس اليوم مائل للحرارة على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة

ثلاثية الأهلى ضد الترجى حديث العالم.. الصحافة البرتغالية: المارد الأحمر يقترب من اللقب التاسع.. CNN: الساحر وليد سليمان نجم المباراة.. وماركا الإسبانية تتساءل عن سر استبعاد الـ"VAR" من احتساب ركلة جزاء الضيوف

ثلاثية الأهلى ضد الترجى حديث العالم.. الصحافة البرتغالية: المارد الأحمر يقترب من اللقب التاسع.. CNN: الساحر وليد سليمان نجم المباراة.. وماركا الإسبانية تتساءل عن سر استبعاد الـ"VAR" من احتساب ركلة جزاء الضيوف

الحكومة تعلن نظام التعاقدات البديل المؤقت للتعيينات .. "التخطيط":6 شروط للتعاقد والعدد لا يزيد عن %3 من الموظفين بالوحدة.. ولسنا ملزمين بالتثبيت أو بالتعيين فى وظائف دائمة.. واختيار المتعاقدين على أساس والكفاءة

الحكومة تعلن نظام التعاقدات البديل المؤقت للتعيينات .. "التخطيط":6 شروط للتعاقد والعدد لا يزيد عن %3 من الموظفين بالوحدة.. ولسنا ملزمين بالتثبيت أو بالتعيين فى وظائف دائمة.. واختيار المتعاقدين على أساس والكفاءة

محمد صلاح فى اختبار جديد مع ليفربول ضد أرسنال والننى يغيب

محمد صلاح فى اختبار جديد مع ليفربول ضد أرسنال والننى يغيب

أجمل فساتين الخريف لكل مناسبة.. من الشغل للحفلات

أجمل فساتين الخريف لكل مناسبة.. من الشغل للحفلات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة