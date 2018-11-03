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السودان يوافق على وساطة سلفاكير لتحقيق السلام فى جنوب كردفان والنيل الأزرق

السبت، 03 نوفمبر 2018 07:22 م
السودان يوافق على وساطة سلفاكير لتحقيق السلام فى جنوب كردفان والنيل الأزرق الرئيس السودانى عمر البشير
الخرطوم (أ ش أ)
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وافقت الحكومة السودانية، رسمياً، على وساطة رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، للدفع بعملية السلام فى ولايتى جنوب كردفان والنيل الأزرق.

ورحب مساعد الرئيس السودانى الدكتور فيصل حسن إبراهيم - فى تصريح صحفى اليوم السبت، بجهود الرئيس سلفاكير لتوحيد الفصائل العسكرية والسياسية بالحركة الشعبية شمال.

وأكد موافقة الحكومة السودانية على رؤية ميارديت حول ضرورة وجود جيش وطنى واحد، لضمان عدم تكرار التجربة الجنوب سودانية وتأكيده بأن السلام فى المنطقتين سيسهم فى استقرار العلاقة بين السودانيين.

وكان مساعد الرئيس السوداني، كبير مفاوضى الحكومة قد أنهى - أمس - زيارة قصيرة إلى جوبا التقى خلالها الرئيس الجنوبى.

وبحث الجانبان ما جرى - مؤخرا - من محادثات بين وفد الحكومة والحركة الشعبية (جناح عبدالعزيز الحلو)، برعاية رئيس الوساطة الأفريقية ثابو مبيكى فى جوهانسبرج بجنوب أفريقيا.

 


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