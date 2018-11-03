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الجيش اليمنى يحرر عددًا من المواقع الاستراتيجية بمحافظة البيضاء

السبت، 03 نوفمبر 2018 04:00 ص
الجيش اليمنى يحرر عددًا من المواقع الاستراتيجية بمحافظة البيضاء عناصر من الجيش اليمنى
صنعاء أ ش أ
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حرر الجيش اليمنى، الجمعة، عددًا من المواقع الاستراتيجية التى كانت تسيطر عليها ميليشيات الحوثى فى مديرية الملاجم بمحافظة البيضاء.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن مصدر عسكرى قوله: "إن قوات الجيش تمكنت خلال عملياتها على مواقع انتشار ميليشيات الحوثى فى مديرية الملاجم من تحرير جبال صوران وكبار ودير وشعب باحواص فى منطقة فضحة"، مشيرًا إلى أن مدفعية الجيش استهدفت مواقع الميليشيات فى ظهر البياض ومفرق وعاله بمنطقة فضحة.

وأوضح المصدر، أن عمليات الجيش أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى فى صفوف ميليشيات الحوثي، فيما تواصل قوات الجيش تقدمها باتجاه مفرق وعالة بمديرية الملاجم.

وفى السياق، شن طيران التحالف العربي، اليوم، عدة غارات استهدفت تعزيزات كانت قادمة للميليشيات الحوثية، وعددًا من الأطقم المحملة بالذخائر والأفراد.


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