الجيش الجزائرى يضبط أسلحة وذخائر ومتفجرات جنوبى البلاد

الجزائر أ ش أ

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، أن قوات الجيش الجزائرى ضبطت 12 كيلوجرامًا ن مادة "تى إن تي" المتفجرة ومعدات للتفجير وأسلحة وذخائر بمنطقة عين قزام، جنوبى البلاد.

وذكرت وزارة الدفاع الجزائرية - فى بيان لها الجمعة - أنه فى إطار حماية الحدود ومحاربة التهريب والجريمة المنظمة وإثر عمليات بحث وتفتيش، أوقفت مفارز (دوريات) للجيش أمس بمنطقة عين قزام (جنوب) 12 مهربًا وبندقيتين آليتين من طراز كلاشنيكوف ومخزنين للذخيرة و 12 كيلوجرامًا من مادة (تى إن تي) ومعدات التفجير وكمية من الذخيرة وسيارة ذات دفع رباعى ومطرقة ضاغطة".

وأضاف البيان أن مفارز (دوريات) أخرى للجيش أوقفت 79 مهاجرًا غير شرعى من جنسيات مختلفة بكل من الأغواط وتلمسان (غرب) والنعامة (شمال غرب) وورقلة (شرق) وعين قزام (جنوب).