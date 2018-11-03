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البنك الأهلى: 36 مليار دولار تنازلات النقد الأجنبى منذ تحرير سعر الصرف

السبت، 03 نوفمبر 2018 12:48 م
البنك الأهلى: 36 مليار دولار تنازلات النقد الأجنبى منذ تحرير سعر الصرف هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى
كتب أحمد يعقوب
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قال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، لـ"اليوم السابع"، إن حصيلة مصرفه من التنازلات عن العملات الأجنبية من العملاء، للبنك الأهلى المصرى، ارتفعت إلى نحو 36 مليار دولار، منذ تحرير سعر الصرف - تعويم الجنيه - وحتى الآن، أى خلال عامين.
 
ويمر اليوم السبت، عامين على أهم قرار اقتصادى اتخذته مصر فى تاريخها الحديث، وهو تحرير سعر الصرف، أو ما يسمى "تعويم الجنيه"، والذى تم يوم الخميس 3 نوفمبر 2016، وارتفعت أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى لمصر، والذى يديرها البنك المركزى المصرى، بنحو 25.46 مليار دولار خلال نحو عامين من نهاية أكتوبر 2016، وحتى نهاية سبتمبر 2018، حيث يكفى نحو 8.5 شهر من الواردات السلعية لمصر، فى الوقت الحالى، ليسجل أرصدة تقدر بـ44.46 مليار دولار، من مستوى 19 مليار دولار فى نهاية أكتوبر 2016، إلى جانب أن سعر الجنيه أمام الدولار الأمريكى مستقر بين 17.5 و18 جنيهًا للدولار على مدار العامين.
 
 

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