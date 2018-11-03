الإمارات تحمل سياسات إيران "العدوانية" مسؤولية العقوبات الأمريكية

دبى (رويترز)

قال أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتى للشؤون الخارجية اليوم السبت، إن "السياسات العدوانية" الإيرانية هى "المسؤولة إلى حد كبير" عن إعادة فرض العقوبات الأمريكية على طهران.

وتعيد واشنطن يوم الاثنين فرض عقوبات واسعة النطاق على قطاعين حيويين بالنسبة لإيران وهما مبيعات النفط والبنوك وذلك فى محاولة لإجبارها على الدخول فى مفاوضات بشأن التخلى عن برامجها النووية والصاروخية والكف عن دعم وكلاء فى صراعات بمناطق مختلفة فى الشرق الأوسط.

ونُقل عن الزعيم الأعلى الإيرانى آية الله على خامنئى قوله فى وقت سابق اليوم السبت إن سياسات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب تواجه معارضة فى أنحاء العالم فيما تستعد واشنطن لإعادة فرض العقوبات.