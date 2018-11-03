إحالة عامل نظافة هتك عرض طفلة داخل مدرسة بـ"6 أكتوبر" للمحاكمة الجنائية

كتب أحمد الجعفرى

أحالت النيابة العامة بجنوب الجيزة "إبراهيم.ز" 24 سنة، عامل نظافة بإحدى مدارس اللغات بمدينة السادس من أكتوبر إلى المحاكمة الجنائية؛ لاتهامه بهتك عرض طفلة داخل المدرسة.

وكانت النيابة طلبت تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها، واستدعت أسرة الطفلة لسماع أقوالهم.

وكانت والدة الطفلة قد حررت بلاغ بقسم شرطة أول أكتوبر، اتهمت فيه عامل نظافة بمدرسة ابنتها بهتك عرض طفلتها البالغة من العمر 9 سنوات من خلال ملامسة أجزاء حساسة من جسدها.