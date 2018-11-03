أمن الجيزة يطارد "سلطان" آخر المتهمين بالسطو على مزرعة ماشية بمنشأة القناطر

كتب بهجت أبو ضيف

تكثف الإدارة العامة لمباحث الجيزة تحرياتها لضبط المتهم الهارب فى جريمة السطو على مزرعة ماشية، وتهديد العاملين بها، وسرقة 8 رؤوس ماشية بمنشأة القناطر.

ونسقت مديرية أمن الجيزة مع مديرية أمن المنيا، لضبط المتهم الهارب "سلطان.ف" 33 سنة عاطل، حيث تم تضييق الخناق عليه ومطاردته فى الأماكن التى كشفت التحريات تردده عليها، فى محاولة للقبض عليه، واستعادة اثنين من رؤوس الماشية المسروقة التى بحوزته.

واعترف المتهمون المضبوطون باستخدامهم سيارة نقل، وأسلحة نارية وبيضاء لتنفيذ الجريمة، حيث اقتحموا المزرعة وهددوا 4 خفراء، وقيدوهم بالحبال، واستولوا على 8 رؤوس ماشية، ونقلوها إلى مدينة ملوى بالمنيا تمهيدا لبيعها، حيث احتفظوا بها لدى أحد عملائهم.

تلقى مركز شرطة منشأة القناطر بلاغا من "سعيد.أ" مالك مزرعة مواشى، أفاد فيه بقيام بعض الأشخاص المجهولين بسرقة 8 رؤوس ماشية بالمزرعة ملكه تحت تهديد السلاح، وتوثيق أيادى أفراد حراسة المزرعة، ولاذوا بالفرار.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث أشرف عليه اللواء مدحت فارس مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة، والعميد عاصم أبو الخير رئيس مباحث قطاع أكتوبر، والعقيد محمد أبو زيد وكيل فرقة شمال أكتوبر، حيث كشفت التحريات أن 7 عاطلين وراء ارتكاب الجريمة، وتمكن رجال المباحث من كشف هويتهم، وهم كلا من "ناصر.ف.ف"، 55 سنة، "محمد.ع.ع"، 30 سنة عاطل، "أحمد.م.ر"، 15 سنة، "خالد.م.أ"، 48 سنة "عامل، "مصطفى.ف.م"، 42 سنة "سائق"، "أشرف.س.ز"، 37 سنة "عاطل"، "سلطان.ف.م"، 33 سنة "عاطل"، جميعهم مقيمون بدائرة مركز شرطة ملوى بالمنيا عدا الأول مقيم بدائرة مركز شرطة أوسيم.

ومن خلال تكثيف التحريات، ورصد الأماكن التى يتردد عليها المتهمون، بالتنسيق مع مديرية أمن المنيا، نجح الرائد طارق مدحت رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر، ومعاونه النقيب وليد جمال من ضبط المتهمين، عدا المتهم السابع "سلطان"، وبحوزتهم السلاح النارى المستخدم فى تهديد الخفراء، بالإضافة إلى مبلغ مالى، كما تم ضبط عاطل وراء إخفاء المسروقات.

وبمواجهتهم اعترفوا أمام اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بأنهم وراء الهجوم والسطو على مزرعة الماشية، كما أرشدوا عن مكان إخفاء رؤوس الماشية، وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء د مصطفى شحاتة سماعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، الذى أمر بإحالة المتهمين إلى النيابة التى أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق.