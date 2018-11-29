وكالة: روسيا تتوقع توصل أوبك والمستقلين لاتفاق يفيد سوق النفط

موسكو – رويترز

قالت وكالة الإعلام الروسية نقلا عن وزير الطاقة ألكسندر نوفاك قوله اليوم الخميس إن موسكو تتوقع توصل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والمنتجين المستقلين فى الاجتماع الوزارى المقرر عقده فى ديسمبر إلى اتفاق يفيد سوق النفط.

ونقلت وكالة تاس للأنباء عن الوزير قوله إن وزارة الطاقة مازالت تدرس اقتراحا بشأن خفض إنتاج النفط.

وقال الوزير وفقا لما نقلته وكالة الإعلام "نحن بصدد اتخاذ (قرار) وتقييم الوضع، لا سيما فيما يتعلق بتوقعات التوازن بين الطلب والاستهلاك فى الربعين الأول والثانى".