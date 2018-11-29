video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الخميس، 29 نوفمبر 2018 08:52 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

وكالة: روسيا تتوقع توصل أوبك والمستقلين لاتفاق يفيد سوق النفط

الخميس، 29 نوفمبر 2018 07:38 م
وكالة: روسيا تتوقع توصل أوبك والمستقلين لاتفاق يفيد سوق النفط وزير الطاقة ألكسندر نوفاك
موسكو – رويترز
إضافة تعليق
قالت وكالة الإعلام الروسية نقلا عن وزير الطاقة ألكسندر نوفاك قوله اليوم الخميس إن موسكو تتوقع توصل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والمنتجين المستقلين فى الاجتماع الوزارى المقرر عقده فى ديسمبر إلى اتفاق يفيد سوق النفط.
 
ونقلت وكالة تاس للأنباء عن الوزير قوله إن وزارة الطاقة مازالت تدرس اقتراحا بشأن خفض إنتاج النفط.
 
وقال الوزير وفقا لما نقلته وكالة الإعلام "نحن بصدد اتخاذ (قرار) وتقييم الوضع، لا سيما فيما يتعلق بتوقعات التوازن بين الطلب والاستهلاك فى الربعين الأول والثانى".
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الأرجنتين: لا نواجه صعوبات فى التعامل مع روسيا رغم العقوبات الغربية

محامى ترامب السابق يعترف بالكذب على الكونجرس بقضية تدخل روسيا بالانتخابات

روسيا

اوبك

موسكو

انتاج النفط




لا تفوتك
غدا رياح مثيرة للرمال والأتربة وأمطار بالوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 22

غدا رياح مثيرة للرمال والأتربة وأمطار بالوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 22

السيسى يستقبل مروة العبد فتاة الأقصر "سائقة التروسيكل" بقصر الاتحادية

السيسى يستقبل مروة العبد فتاة الأقصر "سائقة التروسيكل" بقصر الاتحادية

الحكومة تعلن إطلاق المرحلة الـ2 لمبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سى.. رئيس الوزراء: تم الكشف على 11 مليون و500 مواطن.. وزيرة الصحة: نستهدف أكثر من 20 مليون.. التعليم: مليون و250 ألف طالب ثانوى بالمرحلة الأولى

الحكومة تعلن إطلاق المرحلة الـ2 لمبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سى.. رئيس الوزراء: تم الكشف على 11 مليون و500 مواطن.. وزيرة الصحة: نستهدف أكثر من 20 مليون.. التعليم: مليون و250 ألف طالب ثانوى بالمرحلة الأولى

بعيدا عن الولادة القيصرية وأدوية التحفيز.. اختارى وقت ولادتك الطبيعية.. 10 طرق بسيطة هتخلى الطفل ييجى للدنيا بسرعة.. العلاقة الزوجية والمساج بدائل طبيعية للطلق الصناعى.. وخلى الأكل "سبايسى" وكترى من البلح

بعيدا عن الولادة القيصرية وأدوية التحفيز.. اختارى وقت ولادتك الطبيعية.. 10 طرق بسيطة هتخلى الطفل ييجى للدنيا بسرعة.. العلاقة الزوجية والمساج بدائل طبيعية للطلق الصناعى.. وخلى الأكل "سبايسى" وكترى من البلح

6 طرق لاكتشاف لحم الحمير قبل الطهى وبعده.. تعرف عليها

6 طرق لاكتشاف لحم الحمير قبل الطهى وبعده.. تعرف عليها

منتخب مصر يصعد مركزين فى تصنيف الفيفا.. والسنغال تنتزع صدارة أفريقيا

منتخب مصر يصعد مركزين فى تصنيف الفيفا.. والسنغال تنتزع صدارة أفريقيا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة