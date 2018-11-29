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وفد قضائى سعودى فى دار القضاء لبحث سبل التعاون بين مصر والسعودية

الخميس، 29 نوفمبر 2018 11:17 ص
وفد قضائى سعودى فى دار القضاء لبحث سبل التعاون بين مصر والسعودية المستشار مجدى أبو العلا يستقبل القاضى الشيخ سلمان بن محمد النشوان
كتب- عامر مصطفى - أحمد إسماعيل
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استقبل المستشار مجدى أبو العلا رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى بمكتبه بدار القضاء العالى الوفد القضائى السعودى رفيع المستوى برئاسة القاضى الشيخ سلمان بن محمد النشوان رئيس محكمة الإستئناف - الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى السعودى سابقاً والوفد المرافق له - حيث تبادل الجانبان وسائل التعاون القضائى بين البلدين ووضع كافة إمكانات محكمة النقض والقضاء المصرى فى خدمة تطوير النظام القضائى السعودى بما يتفق، وتطورات القوانين المصرية والدولية لتحقيق العدالة الناجزة.
 
واستعرض الطرفان تاريخ العلاقات المصرية السعودية، وتبادل الجانبان درع الجهتين، وذلك فى إطار زيارة الوفد السعودى لجمهورية مصر العربية، للإطلاع على كافة النظم القضائية المصرية، وخاصة محكمة النقض، ونيابة النقض بها، ومكتبها الفنى.
 
حضر اللقاء قيادات محكمة النقض من مساعدى رئيس المحكمة وتستمر الزيارة لمحكمة النقض لمدة أربعة أيام.
 
صرح بذلك المستشار محمد رضا نائب رئيس محكمة النقض مستشار رئيس المحكمة للعلاقات العامة والإعلام.
 

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