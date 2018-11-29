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وزير الزراعة يقرر إعادة تشكيل مجلس إدارة مركز البحوث الزراعية

الخميس، 29 نوفمبر 2018 02:33 م
وزير الزراعة يقرر إعادة تشكيل مجلس إدارة مركز البحوث الزراعية الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة
كتب عز النوبى
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قرر الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إعادة تشكيل مجلس إدارة مركز البحوث الزراعية برئاسته، وذلك وفقاً للقرار الوزاري الذي حمل رقم 1644 لسنة 2018.
 
ويضم مجلس الإدارة فى عضويته رئيس مركز البحوث الزراعية ووكلاء المركز ومديري المعاهد التابعة له، فضلاً عن الدكتورة مني محرز نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، ورئيس اكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ورئيس المركز القومي للبحوث، ورئيس مركز بحوث المياه التابع لوزارة الموارد المائية والري، ورئيس مركز بحوث الصحراء التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.
 
ووفقاً للقرار يضم مجلس الإدارة 3 أعضاء من ذوي الخبرة في المجالات الزراعية لمدة سنتين قابلة للتجديد وهم الدكتور صلاح عبد المؤمن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الأسبق، والدكتور عبد العظيم الطنطاوي بدوي رئيس مركز البحوث الزراعية الأسبق، والدكتور نظمي عبد الحميد نائب رئيس جامعة عين شمس واستاذ الفاكهة بكلية الزراعة بالجامعة، فضلاً عن رئيس مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي، والمستشار القانوني لمركز البحوث الزراعية.
 

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