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وزير البترول يبحث التعاون المشترك مع سفير اليونان بالقاهرة

الخميس، 29 نوفمبر 2018 01:14 م
وزير البترول يبحث التعاون المشترك مع سفير اليونان بالقاهرة وزير البترول وسفير اليونان
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استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ميشيل ديامسيس سفير اليونان بالقاهرة حيث تم خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون القائمة حاليا بين مصر واليونان والخطوات الداعمة من القيادة السياسية بالبلدين لدعم هذا التعاون خاصة فى  مجال البترول والغاز فى ضوء الاكتشافات التى تشهدها منطقة شرق المتوسط.

 

وأشار الملا فى بيان له اليوم إلى أن هذه الاكتشافات ستسهم فى دعم الروابط السياسية والاقتصادية وتحقيق الاستفادة المشتركة من الخبرات المتاحة بين دول شرق المتوسط لاكتشاف المزيد من الثروات البترولية لصالح شعوب المنطقة.

 

واستعرض اللقاء مجالات التعاون التى تمت بين مصر وقبرص واليونان فى هذا الشأن، مؤكداً أن هناك تفاهم وتنسيق مشترك بينهم وأن مسيرة التعاون فى مجال الغاز والبترول تسير بوتيرة منتظمة وأن هناك العديد من مجالات التعاون يتم حالياً دراستها لزيادة هذا التعاون.

 

ومن جانبه أكد السفير اليونانى على متانة العلاقات بين البلدين وأن المستقبل يحمل فى طياته مزيداً من فرص التعاون لتحقيق المصالح المشتركة التى تصب فى صالح البلدين ودول المنطقة.

 

 


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