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وزيرة الصحة: أكثر من 20 مليون مواطن بالمرحلة الثانية للقضاء على فيروس سي

الخميس، 29 نوفمبر 2018 01:06 م
وزيرة الصحة: أكثر من 20 مليون مواطن بالمرحلة الثانية للقضاء على فيروس سي الدكتورة هالة زايد
كتبت هند مختار
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قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة إن المرحلة الثانية لمبادرة رئيس الجمهورية للقضاء علي فيروس سي والأمراض غير السارية تبدأ مطلع ديسمبر 2018 وحتي فبراير 2019 . 
 
وأوضحت الوزيرة في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء أن  محافظات المرحلة الثانية المقرر إطلاق المبادرة بها هي: البحر الأحمر، شمال سيناء، القاهرة، الإسماعيلية، السويس، كفر الشيخ، المنوفية، بني سويف، سوهاج، أسوان، الأقصر.
 
ولفتت إلي أنه من المستهدف أن يصل عدد المواطنين المقرر إجراء المسح لهم إلى أكثر من 20 مليون مواطن، من خلال نحو 1877 نقطة على مستوى تلك المحافظات، بالإضافة إلى نقاط المسح المتحركة بالقاهرة والتى تبلغ نحو 857 نقطة مسح، بإجمالى فرق طبية تصل إلى 6486 فرقة.
 
ولفتت إلي أن التكليف الرئاسي للمبادرة كان يوم 6 يوليو 2018 ، وأن المرحلة الأولى انطلقت يوم 1 أكتوبر الماضي. 
 
 

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