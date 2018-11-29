وزيرة البيئة ترأس الجلسة العامة بآخر أيام مؤتمر التنوع البيولوجى

كتبت آية دعبس

ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ورئيس مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي بالجلسة العامة المنعقدة صباح اليوم بمؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي بحضور كريستيانا بالمر السكرتيرة التنفيذية لاتفاقية الأطراف للتنوع البيولوجي ورؤساء مجموعتي العمل وممثلى الوفود .

وتهدف الجلسة إلى استكمال إجراءات اعتماد الوثائق النهائية لفرق العمل وإعتماد عدد من مسودات القرارات الخاصة باتفاقيتى ناجويا وقرطاجنة.

واستهلت الجلسة بالوقوف دقيقة حداد تقديرا وإعزازا لأرواح المدافعين عن البيئة والذين ضحوا من أجل نصرة وحماية القضايا البيئية.

جديرا بالذكر أن مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي يعقد بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 17 إلى 29 نوفمبر الجارى تحت شعار الإستثمار في التنوع البيولوجي من أجل الإنسان والكوكب.