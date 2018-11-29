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هيئة الأسرى الفلسطينيين: تصاعد وتيرة الاعتداء على الأطفال أثناء اعتقالهم

الخميس، 29 نوفمبر 2018 12:59 م
هيئة الأسرى الفلسطينيين: تصاعد وتيرة الاعتداء على الأطفال أثناء اعتقالهم عنف قوات الاحتلال الاسرائيلى _ صورة أرشيفية
رام الله /أ ش أ/
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وثقت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، إفادات لثلاثة أسرى أطفال يقبعون فى معتقل "مجيدو"، سردوا خلالها تفاصيل الاعتداء والتنكيل بهم والمعاملة المهينة التى تعرضوا لها خلال عملية اعتقالهم والتحقيق معهم ونقلهم إلى عدة سجون إسرائيلية.

وذكر تقرير صدر اليوم الخميس، نقلا عن شهادات الأطفال، أن الفتى داوود عبد الله (16 عاما) من مخيم عسكر فى نابلس، تعرض للضرب بشكل تعسفى على يد قوات الاحتلال خلال اعتقاله بالقرب من مستوطنة "ألون موريه"، حيث هاجمه عدد من الجنود وقاموا بسحله على أرض مليئة بالحجارة والأشواك، مسببين له الرضوض والكدمات فى جسده، واستمروا بضربه بأعقاب بنادقهم على مختلف أنحاء جسده، ونُقل بعدها إلى مركز تحقيق "اريئيل" لاستجوابه ومن ثم إلى قسم الأسرى الأشبال فى "مجيدو".

كما اعتدى جيش الاحتلال على الفتى ليث مهداوى (17 عاما) عقب اقتحام منزله فى حى الشويكة فى طولكرم، حيث هاجمه أحد الجنود وقام بضربه على خاصرته، واستمر التنكيل به وهو مقيد اليدين ومعصوب العينين، وتم نقله فيما بعد إلى معتقل "الجلمة" للتحقيق معه، حيث مكث هناك أسبوعين ونُقل بعدها إلى معتقل "مجدو".

كما نكلت قوات الاحتلال بالأسير الفتى مراد شرايعة (17 عاما) من مخيم بلاطة فى نابلس، والذى جرى اعتقاله بالقرب من بلدة حوارة، بعد أن هاجمه 4 جنود وقاموا بطرحه أرضا وانهالوا عليه بالضرب واللكمات على مختلف أنحاء جسده ومن ثم تم نقله إلى مركز تحقيق "اريئيل" لاستجوابه وبعدها إلى معتقل "مجيدو" حيث يقبع الآن.

 


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