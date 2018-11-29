ننشر أسماء الوفيات والمصابين فى حادث تصادم الوادى الجديد

الوادى الجديد - ماهر أبو نور

أسفر حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص على طريق الداخلة - الخارجة بمحافظة الوادى الجديد، بالقرب من قرية الشيخ مفتاح، عن مصرع 5 أشخاص وإصابة 10 آخرين، وتم نقلهم إلى مستشفى الداخلة العام.

وكانت أسماء الضحايا فى الحادث؛ هم إسماعيل أحمد محمود 45 سنة، ومحمد سيد عبد الحفيظ 36 سنة، ومحمد عثمان عكاشة 25 سنة، وفتحية حامد سيد 52 سنة، وجيهان جمال الدين حسين 45 سنة.

بينما أصيب كل من زينب محمود عبد العال 31 سنة، وجمال حامد سيد 35 سنة، إسراء مجدى عبد الحى 21 سنة، والزهراء نصر رفاعى 28 سنة، ومدى محمد محمود 25 سنة، ومحمود شعبان كمال الدين 28 سنة، وعبد الله سفينة أحمد 52 سنة، وفاطمة منصور عبد الله 50 سنة، ومنال محمود على 28 سنة، وهانى عيد على 25 سنة، وجميعهم من مركز الداخلة.

ونقل المصابون إلى مستشفى الداخلة العام لتلقى العلاج اللازم، وتحرر محضر بالحادث، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.