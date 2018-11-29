video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الخميس، 29 نوفمبر 2018 02:04 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

ننشر أسماء الوفيات والمصابين فى حادث تصادم الوادى الجديد

الخميس، 29 نوفمبر 2018 12:58 ص
ننشر أسماء الوفيات والمصابين فى حادث تصادم الوادى الجديد حادث تصادم
الوادى الجديد - ماهر أبو نور
إضافة تعليق

أسفر حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص على طريق الداخلة - الخارجة بمحافظة الوادى الجديد، بالقرب من قرية الشيخ مفتاح، عن مصرع 5 أشخاص وإصابة 10 آخرين، وتم نقلهم إلى مستشفى الداخلة العام.

 

وكانت أسماء الضحايا فى الحادث؛ هم إسماعيل أحمد محمود 45 سنة، ومحمد سيد عبد الحفيظ 36 سنة، ومحمد عثمان عكاشة 25 سنة، وفتحية حامد سيد 52 سنة، وجيهان جمال الدين حسين 45 سنة.

 

بينما أصيب كل من زينب محمود عبد العال 31 سنة، وجمال حامد سيد 35 سنة، إسراء مجدى عبد الحى 21 سنة، والزهراء نصر رفاعى 28 سنة، ومدى محمد محمود 25 سنة، ومحمود شعبان كمال الدين 28 سنة، وعبد الله سفينة أحمد 52 سنة، وفاطمة منصور عبد الله 50 سنة، ومنال محمود على 28 سنة، وهانى عيد على 25 سنة، وجميعهم من مركز الداخلة.

 

ونقل المصابون إلى مستشفى الداخلة العام لتلقى العلاج اللازم، وتحرر محضر بالحادث، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مصرع شخص وإصابة 3 آخرين فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بالوادى الجديد

صور .. ارتفاع عدد ضحايا حادث الوادى الجديد إلى 5 وفيات و10 مصابين

الوادى الجديد

اخبار الوادي الجديد

محافظه الوادى الجديد

اخبار مصر

اخبار المحافظات

الداخله




لا تفوتك
صور.. عاصفة ترابية فى سماء الجيزة والقاهرة.. والأرصاد تحذر المواطنين

صور.. عاصفة ترابية فى سماء الجيزة والقاهرة.. والأرصاد تحذر المواطنين

كيانات الظلام تهدد قطاع السياحة.. صفحات على فيس بوك تعمل بدون تراخيص.. خبراء: تقدم خدمات للسائح دون رقابة.. غرفة الشركات: تسىء لسمعة مصر وتحارب الشركات المرخصة.. وخطة عمل لمواجهة السماسرة.. وتغليظ العقوبة للحبس

كيانات الظلام تهدد قطاع السياحة.. صفحات على فيس بوك تعمل بدون تراخيص.. خبراء: تقدم خدمات للسائح دون رقابة.. غرفة الشركات: تسىء لسمعة مصر وتحارب الشركات المرخصة.. وخطة عمل لمواجهة السماسرة.. وتغليظ العقوبة للحبس

التشكيل المتوقع لقمة باريس سان جيرمان ضد ليفربول فى دورى أبطال أوروبا

التشكيل المتوقع لقمة باريس سان جيرمان ضد ليفربول فى دورى أبطال أوروبا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة