video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الخميس، 29 نوفمبر 2018 05:36 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

نقيب الصيادلة: مقترح بتعديل قانون اتحاد النقابات الطبية و"الأسنان" قائم بأعمال الرئيس

الخميس، 29 نوفمبر 2018 04:07 م
نقيب الصيادلة: مقترح بتعديل قانون اتحاد النقابات الطبية و"الأسنان" قائم بأعمال الرئيس محيى عبيد نقيب الصيادلة
كتبت آية دعبس
إضافة تعليق

قال الدكتور محيى عبيد نقيب الصيادلة، نائب رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية، إن الدكتور ياسر الجندى نقيب أطباء الأسنان، تولى مسئولية القائم بأعمال رئيس الاتحاد، وذلك بالتزامن مع استمرار انقسام الاتحاد إلى تكتلين مختلفين، مشيرا إلى أن ذلك الانقسام يشهده الاتحاد لأول مرة.

وأوضح عبيد، فى المؤتمر الصحفى المنعقد الآن، أنه تم إعداد مقترح لتعديل قانون الاتحاد رقم 13 لسنة 1983، والخاص بالاتحاد، ليتم الدعوة لعقد اجتماعات المجلس من جانب 7 أعضاء أو الغالبية، أو رئيس الاتحاد، وأن يتم تولى رسائة الاتحاد بشكل دورى بين الأربعة نقباء "الأطباء، الصيادلة، الأسنان، البيطريين"، ولمدة عامين.

 

ولفت إلى أن كافة حسابات الاتحاد بالبنوك مغلقة، عدا بنك مصر الذى مازال يصرف المرتبات فقط، مشيرا إلى أنه جارى فتح حسابات جديدة للاتحاد لاستمرار العمل.

 

قال الدكتور محيى عبيد، نقيب الصيادلة، إن عدد الصيادلة المصريين العاملين بالسعودية وحدها يتراوح بين 29 إلى 32 ألف صيدلى، مشيرا إلى أنه جارى اتخاذ الاجراءات اللازمة لإنشاء رابطة للصيادلة المصريين بها، وذلك لدعم مطالبهم، وتسهيل إجراءات سفرهم أو خدمات النقابة لهم، وسيتم تعيين أثنين من الموظفين لصالح ذلك.
 
 
وأشار عبيد، إلى أن وزارة الخارجية تكفلت بمصروفات نقل الصيدلى الشهيد أحمد طه، مستنكرا إدعاء البعض باستغلال تلك القضية لمكاسب نقابية، مؤكدا أنه أجرى العديد من الخطوات والزيارات لحل المشكلة ولم يتم الإعلان عنها، لافتا إلى أن هناك جهودًا ضخمة تبذلها وزارة الهجرة والسفارة المصرية بالسعودية فى تلك الواقعة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

نقيب الصيادلة: عمومية الغد مؤمنة ولن نسمح لمثيرى الشغب بالدخول

"الصيادلة" تقدم لأعضائها "قرض حسن" لتوفير أجهزة لتطبيق التتبع الدوائى

نقيب الصيادلة: الجمعية العمومية فى موعدها غدا ولا صحة لإلغائها

عضو الاتحاد الدولى للصيادلة: مجهولون يستغلون تعنت الشركات ويبيعون منتهية الصلاحية

نقيب الصيادلة

اتحاد المهن الطبية

حسابات اتحاد المهن الطبية




لا تفوتك
ماذا ينتظر المحترفون فى الخميس الكروى؟.. محمد الننى فى نزهة مع أرسنال.. عمرو وردة يتحدى تشيلسى باليوروباليج.. الشحات فى مهمة رد الجميل لجماهير العين.. حسين السيد لإنقاذ الاتفاق من دوامة الهزائم بالدورى السعودى

ماذا ينتظر المحترفون فى الخميس الكروى؟.. محمد الننى فى نزهة مع أرسنال.. عمرو وردة يتحدى تشيلسى باليوروباليج.. الشحات فى مهمة رد الجميل لجماهير العين.. حسين السيد لإنقاذ الاتفاق من دوامة الهزائم بالدورى السعودى

محمد بن سلمان يجدد شباب المملكة.. سياسة خارجية أكثر فعالية.. مقاطعة قطر وتقويض إيران ومواجهة التطرف بالانفتاح على العالم.. الأمير الشاب صاحب مشروع تطوير الاقتصاد والاستثمار التكنولوجى

محمد بن سلمان يجدد شباب المملكة.. سياسة خارجية أكثر فعالية.. مقاطعة قطر وتقويض إيران ومواجهة التطرف بالانفتاح على العالم.. الأمير الشاب صاحب مشروع تطوير الاقتصاد والاستثمار التكنولوجى

حظوظ ليفربول فى التأهل لثمن نهائى دورى أبطال أوروبا

حظوظ ليفربول فى التأهل لثمن نهائى دورى أبطال أوروبا

9 حالات ترث فيها المرأة أكثر من نصيب الرجل.. تعرف عليها

9 حالات ترث فيها المرأة أكثر من نصيب الرجل.. تعرف عليها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة