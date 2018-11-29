نقيب الصيادلة: مقترح بتعديل قانون اتحاد النقابات الطبية و"الأسنان" قائم بأعمال الرئيس

قال الدكتور محيى عبيد نقيب الصيادلة، نائب رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية، إن الدكتور ياسر الجندى نقيب أطباء الأسنان، تولى مسئولية القائم بأعمال رئيس الاتحاد، وذلك بالتزامن مع استمرار انقسام الاتحاد إلى تكتلين مختلفين، مشيرا إلى أن ذلك الانقسام يشهده الاتحاد لأول مرة.

وأوضح عبيد، فى المؤتمر الصحفى المنعقد الآن، أنه تم إعداد مقترح لتعديل قانون الاتحاد رقم 13 لسنة 1983، والخاص بالاتحاد، ليتم الدعوة لعقد اجتماعات المجلس من جانب 7 أعضاء أو الغالبية، أو رئيس الاتحاد، وأن يتم تولى رسائة الاتحاد بشكل دورى بين الأربعة نقباء "الأطباء، الصيادلة، الأسنان، البيطريين"، ولمدة عامين.

ولفت إلى أن كافة حسابات الاتحاد بالبنوك مغلقة، عدا بنك مصر الذى مازال يصرف المرتبات فقط، مشيرا إلى أنه جارى فتح حسابات جديدة للاتحاد لاستمرار العمل.

قال الدكتور محيى عبيد، نقيب الصيادلة، إن عدد الصيادلة المصريين العاملين بالسعودية وحدها يتراوح بين 29 إلى 32 ألف صيدلى، مشيرا إلى أنه جارى اتخاذ الاجراءات اللازمة لإنشاء رابطة للصيادلة المصريين بها، وذلك لدعم مطالبهم، وتسهيل إجراءات سفرهم أو خدمات النقابة لهم، وسيتم تعيين أثنين من الموظفين لصالح ذلك.

وأشار عبيد، إلى أن وزارة الخارجية تكفلت بمصروفات نقل الصيدلى الشهيد أحمد طه، مستنكرا إدعاء البعض باستغلال تلك القضية لمكاسب نقابية، مؤكدا أنه أجرى العديد من الخطوات والزيارات لحل المشكلة ولم يتم الإعلان عنها، لافتا إلى أن هناك جهودًا ضخمة تبذلها وزارة الهجرة والسفارة المصرية بالسعودية فى تلك الواقعة.