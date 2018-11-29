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نقيب الصيادلة: الجمعية العمومية فى موعدها غدا ولا صحة لإلغائها

الخميس، 29 نوفمبر 2018 02:38 م
نقيب الصيادلة: الجمعية العمومية فى موعدها غدا ولا صحة لإلغائها الدكتور محى عبيد نقيب الصيادلة
كتبت آية دعبس
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قال الدكتور محى عبيد، نقيب الصيادلة، إن الجمعية العمومية المقرر عقدها غدا الجمعة، ستنطلق فى موعدها حيث لا توجد صحة لإلغائها، مضيفا: "نتوقع حضور من ألف إلى 1300 صيدلى، بناء على اتصالات مع النقابات الفرعية"، مشيرا إلى أنه اجتمع مع الشرطة لتأمين مقر انعقاد العمومية، وترتيب كافة التجهيزات.
 
ولفت إلى أن العمومية تناقش أمور أساسية هى: ميزانية 2017، والتى حققت زيادة 90 مليون جنيه، مشيرا إلى تزايد رأس مال النقابة فى بداية توليه منصبه، لافتا إلى أنه لأول مرة في تاريخ النقابة يتم تحقيق 40 مليون جنيه فائض فى الميزانية، وزيادة فى رأس مال النقابة من 52 مليون جنيه فى عام 2015، حتى وصلت إلى 269 مليون جنيه فى 2017.
 
 
وأضاف عبيد، فى كلمته بالمؤتمر الصحفى،: "خلال الفترة الماضية حققت النقابة طفرة فى جهاز الدمغة باتحاد نقابات المهن الطبية، حيث تساهم المؤسسات الصيدلانية فى 98% من رأس ماله"، مشيرا إلى أنه سيتم عقد اجتماع لبحث رفع رأس المال إلى مليار جنيه، وذلك بعد تفعيل تحصيل الدمغات من العيادات والمستشفيات، ومن ثم زيادة قيمة المعاشات.
 
 
وتابع: نظمنا مع أكاديمية ناصر العسكرية مجموعة من الدورات التدريبية، بواقع 500 صيدلى التحقوا بها، بالإضافة إلى حصول 800 صيدلى على ترخيص فتح معامل تحاليل، مع اهتمام النقابة بتوفير الخدمة العلاجية لأعضائها، حيث أصبح لدينا 149 مستشفى يقدم خدمات طبية. 
 
 
 

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