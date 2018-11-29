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والنيابة تتحرى عن الواقعة ..

"نصابة البساتين": انتهزت سعى الشباب للوظيفة الحكومية ونصبت عليهم

الخميس، 29 نوفمبر 2018 07:00 ص
"نصابة البساتين": انتهزت سعى الشباب للوظيفة الحكومية ونصبت عليهم متهمة - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن
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اعترفت ربة منزل بارتكابها عدة وقائع نصب على شباب مدينة البساتين جنوب القاهرة، قائلة:"انتهزت حاجة الشباب وسعيهم للتعين فى الوظائف الحكومية وأوهمتهم بقدرتى على ذلك، واستجاب لى عدد منهم"

كان البلاغات من الشباب تعددت أمام مأمور قسم شرطة البساتين، تفيد تضررهم من ربة منزل تدعى "ن.م"، واستيلائها منهم على مبالغ مالية مقابل تعيينهم فى وظائف حكومية، بزعم علاقاتها مع شخصيات هامة فى الدولة، إلا أنها لم تف بوعدها ولم ترد إليهم المبالغ المالية.

وبإجراء التحريات اللازمة تبين صحة البلاغات، وتم ضبط المتهمة وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الوقائع، تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات، التى أمرت بحجزها 24 ساعة، لحين ورود تحريات المباحث حول الواقعة.


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