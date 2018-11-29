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مولر يدقق فى الاتصالات بين ترامب وحليفه بشأن تحقيقات التدخل الروسى

الخميس، 29 نوفمبر 2018 12:57 م
مولر يدقق فى الاتصالات بين ترامب وحليفه بشأن تحقيقات التدخل الروسى روبرت مولر
كتبت ريم عبد الحميد
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قالت صحيفة "واشنطن بوست"، إن المحادثات والاتصالات بين الرئيس دونالد ترامب وصديقه روجر ستون، والتى أجريت أثناء الحملة الانتخابية لترامب فى عام 2016 أصبحت تحت التدقيق المكثف من قبل المحقق الخاص فى قضية التدخل الروسى فى الانتخابات الأمريكية روبرت مولر مع بحثه فيما إذا كان ستون قد عمل بمثابة جسرا بين ترامب وويكيليكس مع قيام الموقع بنشر رسائل البريد الإلكترونى المسربة للديمقراطيين.

وتبين اهتمام مولر بهذه العلاقة فى مسودة وثيقة قضائية تم الكشف عنها هذا الأسبوع رسم فيها المدعون خطا مباشرا بين الرجلين، وأشاروا إلى ستون كرجل يُفهم أنه على اتصال منتظم مع كبار مسئولى حملة ترامب، من بينهم دونالد نفسه الذى كان لا يزال مرشحا فى هذا الوقت.

وتلفت الصحيفة إلى أن وجود اسم الرئيس فى مسودة الوثيقة أثار قلق فريقه القانونى، وأشار إلى مدى القرب الذى يدقق به مولر فيما يمكن أن يكون ترامب قد عرفه من ستون من نشر ويكيليكس للإيميلات التى قالت جهات الإدعاء أنه تمت قرصنتها من قبل عملاء المخابرات الروسية.

وكانت منظمة ترامب قد سلمت فى الأشهر الأخير بيانات هاتف واتصالات تظهر وجود مكالمات عديدة بين الرجلين فى عام 2016، بحسب ما قال أشخاص مطلعون على الأمر.

من جانبه، قال روجر ستون لصحيفة "واشنطن بوست"، إن السجلات لا تشكل محتوى كامل للاتصالات بينهما، وقال ستون إن ترامب هاتفه أحيانا من هواتف أشخاص آخرين.

ونفى ستون أن يكون ناقش مع ترامب ويكيليكس وقلق من أهمية أى سجلات هاتفية، وقال إنه ما لم يكن لدى مولر تسجيلات للمكالمات الهاتفية، فما الذى سيثبته هذا؟

ونفى كلا من ستون وويكيليكس التعاون مع بعضهما البعض، وقال ستون إن تحقيق مولر هو اضطهاد سياسى لمعاقبته على دعم ترامب.


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