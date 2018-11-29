مستوطنون يغلقون الطريق المؤدى لحى قيزون شرق الخليل جنوب الضفة الغربية

رام الله /أ ش أ/

أغلق عشرات المستوطنين، اليوم الخميس، الطريق المؤدى إلى حى قيزون شرق مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.

وقالت مصادر محلية وأمنية فلسطينية، اليوم الخميس، إن عشرات المستوطنين، بحماية قوت الاحتلال الإسرائيلي، أغلقوا مفرق قيزون شرق المدينة، أمام حركة المواطنين، تمهيدا لإجراء احتفالات خاصة بهم فى المكان .

وتعانى مدينة الخليل مشكلة خاصة فى مواجهة زحف المستوطنات، فهذه المدينة الوحيدة التى يعيش مستوطنون بداخلها وليس فى محيطها فحسب، ويعتبر سكان المدينة أن الوجود الاستيطانى يعكر صفو المدينة ويقطع أوصالها، فالمناطق التى تقع فيها تلك البؤر تابعة للسيطرة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية رغم أن الأغلبية الساحقة لسكانها من الفلسطينيين.

وعمدت الحكومة الإسرائيلية بعد احتلالها الضفة الغربية وقطاع غزة 1967 إلى دعم بناء المستوطنات فى الأراضى الفلسطينية المحتلة وانتهاك القانون الدولي، حيث ذكرت دراسة لمؤسسة بتسيلم الحقوقية الإسرائيلية أنه مع نهاية 2013 أقيمت فى أنحاء الضفة الغربية 125 مستوطنة إسرائيلية، معترف بها من وزارة الداخلية الإسرائيلية إلى جانب حوالى 100 بؤرة استيطانية، بالإضافة إلى عدة تجمعات استيطانية يهودية فى داخل مدينة الخليل والتى تحظى بدعم حكومي، و12حيا فى أنحاء الضفة يسرى عليها القانون الإسرائيلى وضمت إلى منطقة نفوذ القدس .