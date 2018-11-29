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محافظ جنوب سیناء ورئيس صندوق تطویر العشوائيات یتفقدان منطقة الاسکان بالرویسات

الخميس، 29 نوفمبر 2018 07:29 م
محافظ جنوب سیناء ورئيس صندوق تطویر العشوائيات یتفقدان منطقة الاسکان بالرویسات جانب من الاجتماع
جنوب سيناء - فايزة مرسال
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تفقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، الیوم الخمیس، یرافقه اللواء مهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، و المهندس وائل عزت مدير الإدارة المركزية للمشروعات والمهندس حازم مصطفی، مدير التخطيط بالصندوق، لمنطقة  الرويسات بمدينة شرم الشيخ لمتابعة تنفيذ خطة تطوير العشوائيات بمشروع 496 وحدة سكنية وترفيق 604 قطعة ، حیث سيتم الانتهاء من كافة الأعمال وافتتاحها فى نهاية ديسمبر 2018 ووجه بسرعة إنهاء الخدمات بالمنطقة وإعداد مخطط لإقامة إسكان دار مصر والإستفادة من المرافق المنفذة فى إقامة إسكان اجتماعي ومتميز للمواطنين وزيادة معدل النمو الاقتصادي للدولة وخدمة كافة المواطنين بالمحافظةحضر الجولة مدیری عموم الإسکان، والتعمیر، والمیاه والصرف الصحی، والمقاولون العرب، وممثلی الهیٸة الهندسیة بالقوات المسلحة القاٸمین بمشروع الترفیق، وممثلی الجهاز التنفیذی والمعنیین.

 


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