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محافظ جنوب سيناء یلتقی برئيس هئية الطرق لمتابعة مشروعات الطرق بالمحافظة

الخميس، 29 نوفمبر 2018 07:55 م
محافظ جنوب سيناء یلتقی برئيس هئية الطرق لمتابعة مشروعات الطرق بالمحافظة جانب من اللقاء
جنوب سيناء – فايزة مرسال
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استقبل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سیناء، الیوم الخمیس، بمکتبه بشرم الشیخ، اللواء عادل ترك، رئيس الهيئة العامة للطرق والکباری، والمهندسة نور الصباح أحمد علی، رئيس الإدارة المرکزیة بهيئة الطرق والکباری، والمهندس محمد مرعی، مدیر صیانة الطرق بالهيئة، فی مستهل جولتهم الدوریة لمتابعة مشروعات  الطرق.

جاء ذلك بحضور المهندس جمال أبو الهدی، المشرف العام علی المشروعات  التنمویة بالمحافظة، فی إطار اللقاءات الدورية لمتابعة مشروعات  الطرق بالمحافظة، حیث تم عرض تقریر مفصل بالموقف التنفیذی لمشروعات تطویر طریق سعال- کاترین بتکلفة 306 ملایين جنیه، وتطویر طریق دهب-  نویبع الصاعده بتکلفة 250 ملیون جنیه، وإنشاء طریق بدیل وتحویله بمنطقة الانهیار الأرضی برأس سدر، وإنشاء کوبری علی مصب وادی وتیر بنویبع لعدم تعطیل الحرکة المروریه أثناء حدوث السیول۔

 

 
 
 

 


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