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وإزالة 932 حالة حتى الآن..

محافظ الدقهلية: مصرون على إزالة التعديات واستعادة أراضى الدولة

الخميس، 29 نوفمبر 2018 02:01 م
محافظ الدقهلية: مصرون على إزالة التعديات واستعادة أراضى الدولة إزالة - أرشيفية
الدقهلية شريف الديب
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نجحت محافظة الدقهلية لليوم الثالث على التوالى فى أن تحتل المركز الأول على جميع المحافظات فى جولة إزالة التعديات على الأراضى الزراعية، فقد نجحت الحملات فى إزالة 932 حالة تعدى منها 645 حالة تعديات على أراضى الائتمان الزراعى و287 على أراضى الإصلاح الزراعى وباجمالى مساحة بلغت 67 فدان و23 قيراط و11 سهم ليصل إجمالى الحالات التى تم إزالتها فى الأيام الثلاثة الماضية إلى 2337 حالة إزالة.

وقال الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية إن الحملات شملت جميع مراكز ومدن المحافظة وحى شرق المنصورة وأنها مستمرة طوال الأيام القادمة لإزالة كافة التعديات التى تقرر إزالتها فى هذه الجولة، وإن أجهزة المحافظة التنفيذية بمشاركة قوات الأمن والقوات المسلحة تعمل على فرض القانون ومحاسبة المخالفين.

وتابع قائلاً: "أننا لن نترك مترا واحدا من أملاك الدولة دون استرداده، وطالبت رؤساء المراكز والمدن والاحياء بالتعاون مع كل الجهات المعنية فى تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بكل جدية، وأنه لا فرق فى الإزالات بين أحد فالجميع مخالفين مهما كانت مراكزهم أو وظائفهم أو مناصبهم لأن المواطنين جميعا أمام القانون سواء".

 

 


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