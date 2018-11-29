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محافظ أسيوط يبحث تطوير وتحديث المخطط الاستراتيجى للمدينة

الخميس، 29 نوفمبر 2018 12:43 م
محافظ أسيوط يبحث تطوير وتحديث المخطط الاستراتيجى للمدينة جانب من اللقاء
أسيوط ضحا صالح
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اجتمع اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط مع لجنة من الهيئة العامة للتخطيط العمرانى بالقاهرة برئاسة الدكتور علاء عبد الفتاح رئيس الإدارة المركزية للأقاليم التخطيطية ومنى المرشدى رئيس الإدارة المركزية للبنية الأساسية لدراسة تحديث وتطوير المخطط الاستراتيجى لمدينة أسيوط ومراعاة الاشتراطات المختلفة ودراسة التعديلات المرورية اللازمة.

وذلك بحضور المهندس عمرو عبد العال نائب المحافظ والمهندس محمد عبد الجليل سكرتير عام المحافظة والمهندس عبد الحكيم عبد الله وكيل وزارة الإسكان بأسيوط والعميد أشرف مرسى مدير إدارة المرور بأسيوط والمهندس حسن يونس استشارى المحافظة للطرق والمهندسة أمل أحمد كمال مدير عام المركز الإقليمى للتخطيط العمرانى والمهندس إيمان على محمود مدير عام الإدارة العامة للتخطيط العمرانى بالمحافظة وحسين الخطيب مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية بالمحافظة ومحمد حلمى رئيس حى شرق وعبد الرؤوف النمر القائم بأعمال رئيس حى غرب مدينة أسيوط والعديد من ممثلى وزارة الإسكان ومديرى الإدارات الهندسية بالأحياء ومسئولى التخطيط العمراني.

وناقشت اللجنة بحث سبل تحديث وتطوير المخطط الاستراتيجى المعتمد للمحافظة ومناقشة المعوقات التى تواجه شبكة الطرق الحالية بالمخطط الاستراتيجى ووضع الحلول التى تناسب الحركة المرورية بالمدينة والكثافة السكانية والوضع العمرانى القائم بالمدينة والاحتياجات الحالية والمستقبلية بما يلائم التطور الاقتصادى والاجتماعى والبيئى والأوضاع المحلية ويتوافق مع القوانين والصالح العام.

وقال المحافظ إن اجتماع اللجنة يأتى استكمالا لزيارة الدكتور عاصم الجزار للمحافظة التى تم فيها مناقشة بعض مشروعات الإسكان بالمحافظة واستعراض خطوات تحديث وتطوير المخطط الاستراتيجى للمحافظة ليتناسب مع المعطيات الحالية لشوارع وميادين المحافظة وفى إطار دور الهيئة العامة للتخطيط العمرانى لإعداد ومتابعة المخططات الاستراتيجية على مستوى المحافظة.

 

 

 


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