محافظة الجيزة: تلقينا 15 ألف طلب لتقنين الأوضاع بأراضى الدولة

كتب سيد الخلفاوى

أكد اللواء علاء بدران السكرتير المساعد بمحافظة الجيزة، أن عدد من تقدموا لتقنين أوضاعهم فى محافظة الجيزة، 15 ألف مواطن، مشيرا إلى أن طلبات التقنين تنوعت ما بين أراضى زراعية ومبانى وورش ومصانع.

وأضاف السكرتير المساعد بمحافظة الجيزة، لـ"اليوم السابع"، أن إجمالى من سدد أموال تقنين الوضع هم 4600 مواطن حتى الآن، لافتا إلى أن سداد قيمة التقنين تتم بعد معاينة الأرض وتحديد قيمتها.

وأشار بدران إلى أن المحافظة بصدد معاينة 12 ألف قطعة تقدم أصحابها بطلبات تقنين وضع، مؤكدا أن هناك توجيهات بسرعة الانتهاء من أعمال تقنين أوضاع أراضى الدولة.