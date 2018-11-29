مجلس وزراء الاتصالات العرب يدعو لدعم فلسطين لعضوية الاتحاد البريدى العالمى

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دعا مجلس وزراء العرب للاتصالات والمعلومات، الدول العربية إلى تبنى حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة فى الاتحاد البريدى العالمى ودعم كافة المقترحات ومشروعات القرارات التى تقدم إلى مؤتمرات الاتحاد الدولى فى هذا الخصوص.

وأكد المجلس -فى قراراته الختامية الصادرة عن الدورة الثانية والعشرين للمجلس، اليوم الخميس، بمقر الجامعة العربية برئاسة فلسطين- أهمية تبنى الدول العربية للقرارات الخاصة بدولة فلسطين التى يتم تقديمها للمؤتمر العالمى للاتصالات الراديوية 2019 فى مدينة شرم الشيخ.

كما أكد المجلس دعمه لكل المقترحات الواردة فى الورقة الفلسطينية بشأن رؤية فلسطين للدعم المطلوب من الدول العربية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات فى فلسطين.

ودعا المجلس الإدارات العربية لدعم فلسطين فى مطالبة الإدارات البريدية العالمية بإرسال إرساليات و"بعائث مغلقة" مباشرة إلى دولة فلسطين ودعوة الدول العربية لتفعيل خدمة البريد العاجل بين فلسطين ومختلف دول العالم.

كما دعا المجلس الإدارات البريدية العربية إلى إعفاء البريد الفلسطينى من قيمة التعويض للبعائث البريدية التى لم تصل بسبب الإجراءات الإسرائيلية غير المبررة.

وفيما يتعلق بالمبادرة العربية لحوكمة الإنترنت فى المنطقة العربية، دعا المجلس الدول الأعضاء إلى تكثيف المشاركة فى أعمال اللجنة الاستشارية المعنية بتنظيم المنتدى العربى لحوكمة الإنترنت التى تنظمها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربى آسيا.

وحول مشروع الربط الإقليمى لشبكات الإنترنت العربية، رحب المجلس بمبادرة دولة الكويت لإعداد ورقة عمل حول إمكانية تنفيذ مشروع الربط الإقليمى لشبكات الإنترنت العربية من خلال نقاط المبادلة والمعوقات التى تواجه تنفيذ المشروع ورفع تقرير للاجتماع القادم للجنة الدائمة العربية للاتصالات.

وفيما يتعلق بالمنتدى الإقليمى للمحتوى الرقمى العربي، كلف المجلس الأمانة العامة للجامعة العربية بالتنسيق مع دولة قطر من أجل النظر فى تأجيل انعقاد المنتدى إلى نهاية عام 2019 أو مطلع عام 2020 بناء على رغبة الإدارة القطرية.

وحول تشكيل فريق عمل للتحضير لاجتماعات مجلس الاتحاد الدولى للاتصالات بناء على طلب دولة الإمارات، رحب المجلس بمقترح الإمارات لإنشاء فريق عمل عربى للتحضير لدورات مجلس الاتحاد الدولى للاتصالات وتكليف الأمانة العامة بتعميم المقترح الإماراتى على الدول العربية لأداء مرئياتها؛ تمهيدًا لمناقشته خلال الاجتماع القادم للجنة العربية الدائمة للاتصالات.

وأكد المجلس أهمية التعاون العربى المُشترك مع المجموعات والمنظمات الإقليمية الأخرى فى مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، حيث كلف المجلس الأمانة العامة لجامعة العربية بالتوقيع على مذكرة تعاون مع المصلحة الصينية لإدارة الفضاء الإلكترونى المزمع إبرامها فى الفترة القادمة وذلك فى إطار منتدى التعاون الصينى العربي.