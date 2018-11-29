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فيديو وصور.. أسرة الشهيد ساطع النعماني في ندوة اليوم السابع

الخميس، 29 نوفمبر 2018 09:50 م
فيديو وصور.. أسرة الشهيد ساطع النعماني في ندوة اليوم السابع أسرة الشهيد ساطع النعماني في ندوة اليوم السابع
كتبت : دينا الحسيني - تصوير أشرف فوزى
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زارت أسرة الشهيد العميد ساطع النعماني منذ قليل ، مقر اليوم السابع، حيث تم عقد ندوة وجهت خلالها شيرين العزازي زوجة الشهيد كلمة شكر لجميع المصريين الذين حرصوا علي التواجد بمطار القاهرة لاستقبال زوجها خلال عودته من رحلة العلاج الأولي، مؤكدة أنه خلال رحلته الأخيرة في العلاج كان يجري جراحة دقيقة بالعين وخرج في اليوم التالي، وأجري معها مكالمة هاتفية أكد لها عودته للقاهرة خلال أيام، لكنه أصيب بتوقفت فى الرئة مما أدى إلى وفاته.

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 كما قدمت زوجة الشهيد الشكر إلي  الرئيس عبد الفتاح السيسي وقيادات وزارة الداخلية وجميع مؤسسات الدولة التي حرصت علي إنهاء إجراءات وصول الجثمان في أسرع وقت وحرص الرئيس علي حضور الجنازة ولقاءه معها واصطحابه نجل الشهيد خلال إفتتاح تكنولوجيا وزارة الإتصالات منذ عدة أيام ، وكذلك لإطلاق اسم  زوجها علي ميدان النهضه  قائلة: سأنتظر حتي وضع لافتة باسم زوجها في الميدان مشيرة إلى أنها ستتوجه مع نجلها وقت وضع اللافتة لالتقاط الصور بجوار اسم الشهيد.

وأضافت زوجة الشهيد خلال الندوة أن زوجها وزملاءه من الشهداء قدموا أرواحهم دفاعاً عن هذه الأرض وطالبت الجميع بالحفاظ عليها حتي لا يضيع أمل زوجها هباء.

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كما وجهت زوجة الشهيد رسالة لزوجها قائلة :" الله يرحمك .. شكراً علي المده التي تواجدت فيها بيننا أنا ونجلي ،وشكرأً أنك علمتنا الصمود والتسامح وحب البلد وحمايته لينا ، والعطاء ، وأد أيه كنت بار بأمك وأخواتك".

وأوضحت الزوجة أن زوجها كان شديد التمسك بإيمانه بالصبرعلي الإبتلاء، وكان يسعي بجديه لتدوين الأحداث التي تعرض لها ورحلة علاجه بمذكراته ، وكان يحرص علي التواجد بين زملائه، وشعر أنه استرد حقه عقب دعوته لحضور افتتاح حفل قناة السويس الجديدة .

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وحول سر إهداء زوجها للرئيس السيسي القلادة التي كان يرتديها خلال حفل أكاديمية الشرطة عام 2015 ، أن هذه القلاده التي كان يرتديها زوجها خلال اصابته في اشتباكات بين السرايات واختلطت دمائه بها حتي تركت أثر عليها، فلم يجد هدية للرئيس أكبر من قلادة اختلط دمه بها لتقديمها هدية للرئيس .

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ووجه ياسين نجل الشهيد البالغ من العمر 7 سنوات رسالة لوالده قائلا : " أنت باطل يابابا وعظيم .. وأنا فخور أني ابنك .. وفرحان بتكريم مصر ليك "، كما وجه رسالة إلي كابتن منتخب مصر محمد صلاح قائلاً " نفسي اقضي يوم معاك وأتصور معاك يا فرعون مصر 

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الشهيد ساطع النعماني

اسره الشهيد ساطع النعماني

زوجة الشهيد ساطع النعماني

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