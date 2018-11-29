ضبط 13 عاطلا بحوزتهم كمية من الأسلحة النارية والمخدرات بالخصوص

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 13 متهما من العناصر الخطرة، و4 أسلحه نارية، و5 قضايا مخدرات بإجمالى 650 جم فودو، و105 جم استروكس، 120 جم حشيش، وضبط 6 أحكام جنايات، و285 مخالفة مرورية، و185 قضية مرافق متنوعة، 15 قضية آداب عامة.