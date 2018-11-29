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الخميس، 29 نوفمبر 2018 01:04 م
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ضبط 13 عاطلا بحوزتهم كمية من الأسلحة النارية والمخدرات بالخصوص

الخميس، 29 نوفمبر 2018 01:03 م
ضبط 13 عاطلا بحوزتهم كمية من الأسلحة النارية والمخدرات بالخصوص حملة أمنية - صورة أرشيفية
القليوبية نيفين طه
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قاد اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، حملة تفتيشية مكبرة بدائرة قسم الخصوص، استهدفت العناصر الإجرامية الخطرة وضمت ضباط مجموعات العمل من إدارة البحث الجنائى بالإشتراك وإدارة المرور مدعومة بمجموعات من إدارة قوات الأمن وذلك لتحقيق التواجد الأمنى بشكل فعال لفرض السيطرة الأمنية وتفعيل القانون وإعلاء هيبة الدولة تحت الأشراف الميدانى لقيادات إدارة البحث الجنائى.   

وتأتى الحملة فى إطار توجيهات وزير الداخلية وتعليمات اللواء مساعد الوزير لقطاع الأمن العام بالقيام بحملات يومية على مستوى جميع مديريات الأمن لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومداهمة الأوكار والبؤر الإجرامية وضبط كافة صور الخروج عن الشرعية وذلك فى مجال الحملات المتنوعة واسعة الانتشار لإشعار المواطنين بالتواجد الشرطى الفعال بالشارع المصرى.

 
وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 13 متهما من العناصر الخطرة، و4 أسلحه نارية، و5 قضايا مخدرات بإجمالى 650 جم فودو، و105 جم استروكس، 120 جم حشيش، وضبط 6 أحكام جنايات، و285 مخالفة مرورية، و185 قضية مرافق متنوعة، 15 قضية آداب عامة.
 
 
 
 

 


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