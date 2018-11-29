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ضبط محاولة تلاعب فى المستندات للتهرب من سداد جزء من الضرائب والجمارك بالإسكندرية

الخميس، 29 نوفمبر 2018 07:46 م
ضبط محاولة تلاعب فى المستندات للتهرب من سداد جزء من الضرائب والجمارك بالإسكندرية جمارك الإسكندرية - أرشيفية
الإسكندرية - أسماء على بدر
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تمكنت الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى بالإسكندرية برئاسة الدكتور عبدالمنعم قبيصى، مدير عام مكافحة التهرب الجمركى التزام بالتنسيق مع مباحث التهرب الضريبى بالإسكندرية برئاسة العميد على شيحة من ضبط محاولة إحدى الشركات التلاعب فى الفواتير والمستندات المقدمة للجمارك بقصد التهرب من سداد جزء من الضرائب والرسوم الجمركية وذلك بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 63 وتعديلاته.

 

فبناء على المعلومات السرية التى توفرت لدى إدارة مكافحة التهرب الجمركى التزام إسكندرية بقيام إحدى شركات الاستيراد والتصدير بالإسكندرية بالإفراج عن مشمول 3 بيانات الجمركية من جمرك العين السخنة سنة 2015 و 2016 بأسعار متدنية عن مثيلاتها والصنف قطع غيار سيارات. 

 

وعقب العرض على رئيس مصلحة الجمارك وصدور موافقة وزير المالية على تفتيش مقر الشركة تم استصدار إذن النيابة المختصة لتفتيش مقر الشركة وضبط المستندات الدالة على المخالفة والتهريب وتشكيل لجنة من عبدالسلام العشرى وطارق فراويلة ومحمد مرسى رؤساء أقسام بالإدارة ومحمد سعد غازى ومحمد عيسى مفتشى الإدارة بالاشتراك مع لجنة من مباحث التهرب الضريبى بالإسكندرية ضمت كلا من العقيد زين الغراوى والعقيد محمد الشيمى ومجموعة من أفراد الشرطة السرية المرافقين. 

 

وتوجهت اللجنة لمقر الشركة وأسفر التفتيش عن ضبط الفواتير والمستندات الأصلية والتى أوضحت التلاعب فى القيم المقدمة للجمارك.

 

وأقر صاحب الشأن بالمخالفات وطلب التصالح مع الجمارك.

 

وبلغ إجمالى فرق القيمة 2 مليون و168 ألفا و376 جنيه وإجمالى التعويضات المستحقة 682 ألف و885 جنيه.

 

قرر الدكتور عبدالمنعم قبيصى، مدير عام مكافحة التهرب الجمركى التزام إسكندرية اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط رقم 612 لسنة 2018 مكافحة تهريب التزام تجارى بالإسكندرية والإحالة للنيابة العامة. 

 

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات السيد نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.

 


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