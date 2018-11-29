ضبط عاطل وبحوزته أسلحة نارية بالمنصورة

تمكن ضباط مباحث مركز المنصورة من إلقاء القبض على عاطل وبحوزته بندقيتين خرطوش وفردين.

تلقى اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير مباحث المديرية.

وردت معلومات لضباط وحدة مباحث مركز المنصورة تفيد قيام المدعو "المرسى ا م"، ٢٨ عاما، عاطل، ومقيم بقرية الخليج مركز المنصورة بالإتجار فى الاسلحة النارية.

بتقنين الإجراءات تم ضبط المتحرى عنه وبحوزته بندقيتى خرطوش وفردين خطوش، و٣ لفافة متوسطة الحجم لبنات البانجو المخدر،ومبلغ مالى وهاتف محمول.