video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الخميس، 29 نوفمبر 2018 01:18 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

ضبط عاطل وبحوزته أسلحة نارية بالمنصورة

الخميس، 29 نوفمبر 2018 12:55 م
ضبط عاطل وبحوزته أسلحة نارية بالمنصورة اسلحه نارية-ارشيفية
الدقهلية شريف الديب
إضافة تعليق
تمكن ضباط مباحث مركز المنصورة من إلقاء القبض على عاطل وبحوزته بندقيتين خرطوش وفردين.
 
تلقى اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير مباحث المديرية.
 
وردت معلومات لضباط وحدة مباحث مركز المنصورة تفيد قيام المدعو "المرسى ا م"، ٢٨ عاما، عاطل، ومقيم بقرية الخليج مركز المنصورة بالإتجار فى الاسلحة النارية.
 
 بتقنين الإجراءات تم ضبط المتحرى عنه وبحوزته بندقيتى خرطوش وفردين خطوش، و٣ لفافة متوسطة الحجم لبنات البانجو المخدر،ومبلغ مالى وهاتف محمول.
 
 
 
 
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط أسلحة نارية وحشيش وهيروين وتحرير 64 قضية تموينية بحملة أمنية بالغربية

الدقهلية

أخبار الدقهلية

أخبار الحوادث

مركز المنصورة

ضبط أسلحة

أخبار مصر




لا تفوتك
9 حالات ترث فيها المرأة أكثر من نصيب الرجل.. تعرف عليها

9 حالات ترث فيها المرأة أكثر من نصيب الرجل.. تعرف عليها

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

الهيئة العربية للتصنيع: قريبا إنتاج سيارات مصرية 100%

الهيئة العربية للتصنيع: قريبا إنتاج سيارات مصرية 100%

ليفربول يسقط أمام سان جيرمان ويشعل صراع التأهل بمجموعة الموت.. فيديو

ليفربول يسقط أمام سان جيرمان ويشعل صراع التأهل بمجموعة الموت.. فيديو

مطالب بسن قوانين لمواجهة 3 آلاف دومين لمواقع تبث شائعات وأخبار مغلوطة عن مصر

مطالب بسن قوانين لمواجهة 3 آلاف دومين لمواقع تبث شائعات وأخبار مغلوطة عن مصر

شاهد.. بنك قطر المركزى يكشف ديون الدوحة وتردى الاقتصاد الكلى للبلاد

شاهد.. بنك قطر المركزى يكشف ديون الدوحة وتردى الاقتصاد الكلى للبلاد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة